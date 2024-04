Nadal cae en segunda ronda y cree que puede ser “mi último Godó”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Rafael Nadal se despidió del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó al caer derrotado en segunda ronda (7-5 y 6-1) por el australiano Alex de Miñaur, cuarto cabeza de serie del torneo y undécimo jugador del ranking mundial, en una hora y 52 minutos de juego.

Nadal no pudo con el ritmo frenético que le puso al duelo su adversario, muy sólido desde el fondo de la pista y que, consciente de las dificultades del balear para correr hacia delante, le acribilló a dejadas desde el juego inicial.En cuanto se consumó la derrota, Rafa Nadal se marchó de la pista, como es él, sin dramas, y mientras se despedía tímidamente del público de la central que le ovacionaba puesto en pie, incluido Alex de Miñaur, que apenas celebró su pase a octavos de final.Tras el partido, Nadal declaró que “soy una persona bastante estable y me intento tomar la cosas con filosofía. Lo normal es que haya sido mi último partido en el Godó. El futuro nunca se sabe lo que te depara. La vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera mi último en el Godó”, afirmó.El doce veces vencedor del abierto barcelonés aseguró que sus “sensaciones en la pista han sido buenas” acorde al que es su objetivo, que “a día de hoy desgraciadamente no es ganar, sino salir sano del torneo”, concluyó.