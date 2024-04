Nadal cau en segona ronda i creu que pot ser “el meu últim Godó”

Rafael Nadal es va acomiadar del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Comte de Godó al caure derrotat en segona ronda (7-5 i 6-1) per l’australià Alex de Miñaur, quart cap de sèrie del torneig i onzè jugador del rànquing mundial, en una hora i 52 minuts de joc.

Nadal no va poder contra el ritme frenètic que va infligir al duel el seu adversari, molt sòlid des del fons de la pista i que, conscient de les dificultats del balear per córrer endavant, el va cosir a deixades des del joc inicial. Quan es va consumar la derrota, Rafa Nadal va marxar de la pista, com és ell, sense drames, i mentre s’acomiadava tímidament del públic de la central que l’ovacionava dempeus, inclòs Alex de Miñaur, que amb prou feines va celebrar el seu pas a vuitens de final.Després del partit, Nadal va declarar que “soc una persona bastant estable i m’intento prendre les coses amb filosofia. El normal és que hagi estat el meu últim partit al Godó. El futur mai no se sap el que t’ofereix. La vida m’està marcant el camí d’una manera prou clara i he jugat aquest torneig com si fos el meu últim Godó”, va afirmar.El dotze vegades vencedor de l’obert barceloní va assegurar que les “sensacions a la pista han estat bones” d’acord al seu objectiu, que “a dia d’avui desgraciadament no és guanyar, sinó sortir sa del torneig”, va concloure.