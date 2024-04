El Força Lleida, a por el récord de victorias

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida buscará esta noche (20.00) en el Javier Imbroda de Melilla alcanzar un doble objetivo, establecer un nuevo récord histórico de victorias consiguiendo la vigésimo tercera de la temporada y así mantenerse en la lucha por ganar el factor pista en el play off de cuartos de final. Los de Gerard Encuentra se las verán con un equipo que lucha una vez más por la permanencia, un reto que el año pasado logró en los despachos. El conjunto norteafricano solo tiene una victoria de margen sobre la zona de descenso que marca ahora mismo el Castelló y tres sobre el Cáceres, penúltimo, pero con el average ganado con ambos.

El ICG Força Lleida, cuarto en la tabla, es ahora mismo el equipo que mejor balance tiene de toda la Liga en los últimos 5 meses, ya que ha ganado 19 de los últimos 22 partidos, uno más incluso que el líder Coruña, tres más que el Tizona, cuatro más que Gipuzkoa y San Pablo Burgos y cinco más que Estudiantes. Los leridanos intentarán encadenar su sexto triunfo, si bien el propio Encuentra ya avisó en la previa de la peligrosidad del Melilla. “Se juega mantener la categoría y los equipos cuando están al límite dan un poco más. Es fácil motivarte contra un equipo que está igualado a ti o jugando en casa, porque ya lo ves casi como un partido de play off, pero lo difícil es aguantar la presión de tener que ganar contra los equipos como el Melilla o el Cáceres, que se juegan la permanencia. Esos partidos son más complicados que jugar en casa contra el Alicante”, señaló.El técnico leridano incidió en el potencial de su rival norteafricano y reconoció que, por plantilla y por cómo juegan, no encuentra explicación a la situación en la que están. “He visto partidos y es un rival difícil. No me explico que con la manera que juegan y con la calidad de los jugadores que tiene esté en esa posición, no me lo explico. Por eso tendremos que hacer un trabajo de mentalización porque no será un partido nada fácil”, alertó Encuentra.Para el duelo de esta noche el técnico leridano, que cree que para asegurar el factor pista a favor necesitaría ganar tres de los cuatro partidos que quedan de la fase regular, seguirá teniendo la seria duda de Kenny Hasbrouck, que ha sido baja los últimos dos partidos ante Betis y Alicante. El escolta estadounidense arrastra unas molestias en los isquiotibiliales, la misma lesión que ya le impidió jugar los tres primeros partidos de Liga, de ahí que Encuentra no quiera correr riesgos y salvo que sea imprescindible no jugará.