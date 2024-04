El rècord de victòries, objectiu

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida buscarà aquesta nit (20.00) al Javier Imbroda de Melilla assolir un doble objectiu, establir un nou rècord històric de victòries aconseguint la vint-i-tresena de la temporada i així mantenir-se en la lluita per guanyar el factor pista en el play-off de quarts de final. Els de Gerard Encuentra s’enfrontaran amb un equip que lluita una vegada més per la permanència, un repte que l’any passat va aconseguir als despatxos. El conjunt nord-africà només té una victòria de marge sobre la zona de descens que marca ara mateix el Castelló i tres sobre el Càceres, penúltim, però amb l’average guanyat amb els dos.

L’ICG Força Lleida, quart a la taula, és ara mateix l’equip que millor balanç té de tota la Lliga en els últims 5 mesos, ja que ha guanyat 19 dels últims 22 partits, un més fins i tot que el líder Corunya, tres més que el Tizona, quatre més que el Gipuzkoa i el San Pablo Burgos i cinc més que l’Estudiantes. Els lleidatans intentaran encadenar el seu sisè triomf, si bé el tècnic Encuentra ja va avisar en la prèvia de la perillositat del Melilla. “Es juga mantenir la categoria i els equips quan estan al límit donen una mica més. És fàcil motivar-te contra un equip que està igualat a tu o jugant a casa, perquè ja ho veus gairebé com un partit de play-off, però és difícil aguantar la pressió d’haver de guanyar contra equips com el Melilla o el Càceres, que es juguen la permanència. Aquests partits són més complicats que jugar a casa contra l’Alacant”, va assenyalar.El tècnic lleidatà va incidir en el potencial del seu rival nord-africà i va reconèixer que, per plantilla i per com juguen, no troba explicació a la situació en la qual es troba. “He vist partits i és un rival difícil. No m’explico que amb la manera que juguen i amb la qualitat dels jugadors que té estigui en aquesta posició, no m’ho explico. Per això haurem de fer un treball de mentalització perquè no serà un partit gens fàcil”, va alertar Encuentra. Per al duel d’aquesta nit el tècnic lleidatà, que creu que per assegurar el factor pista a favor necessitaria guanyar tres dels quatre partits que queden de la fase regular, continuarà tenint el seriós dubte de Kenny Hasbrouck, que ha estat baixa els últims dos partits davant de Betis i Alacant. L’escorta nord-americà arrossega unes molèsties en els isquiotibials, la mateixa lesió que ja li va impedir de jugar els tres primers partits de Lliga, per això Encuentra no vol córrer riscos i tret que sigui imprescindible no jugarà.