Otra vez sale cruz

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana tampoco estará este año en la final de la Copa de la Reina, que se le sigue resistiendo tras cinco participaciones. De nuevo los penaltis le privaron de luchar hoy por su primer título, como ya ocurriera esta temporada en la Supercopa y en la pasada también en la semifinal copera, y en todas ellas con el Gijón como verdugo. Las de Lluís Rodero cuajaron un gran partido, pero no fue suficiente. Se adelantaron en el marcador, supieron reaccionar tras el 2-1 y tuvieron ocasiones para decidir en el tiempo reglamentario, pero les faltó el acierto. Luego en la lotería de los penaltis salió de nuevo cruz.

Volvieron a ser la cruz para el Vila-sana, que erró dos penaltis durante el partido y todos los de la tanda final

El partido comenzó muy intenso y prueba de ello es que antes de cumplirse el primer minuto de juego cada equipo ya había cometido una falta. Las del Pla d’Urgell, muy bien asentadas en la pista, encontraron el premio del gol muy pronto, a los siete minutos, después de que Gimena Gómez, que poco antes había avisado con un disparo por debajo de las piernas que salió alto, aprovechó un rechace de la portera asturiana tras un remate de Dai Silva para inaugurar el marcador. El Vila-sana vivió sus mejores minutos, controlando el juego y llegando con mucho peligro con contragolpes liderados por Luchi Agudo. La argentina asistió a Victòria Porta en el minuto 10 y el remate de la leridana lo salvó Hidalgo con el casco. Un minuto después se repitió la misma jugada, aunque esta vez el remate de Victòria salió desviado a la derecha de la portera.Laura Barcons también tuvo una clara ocasión, pero se adelantó demasiado la bola y dio tiempo a que Hidalgo desbaratara el peligro. Y del merecido 0-2 se pasó al empate en una jugada desafortunada, ya que portuguesa Ferreira colgó la bola y tras tocar en Luchi y Barcons se coló por debajo del cuerpo de Coelho. El Vila-sana se rehízo enseguida del golpe y Barcons logró marcar de jugada personal, pero los árbitros incomprensiblemente anularon el gol al haber señalado un penalti previo, sin dar la ley de la ventaja, una decisión que enojó y mucho a la numerosa afición del Pla. La jugada fue clave, ya que Felamini envió la pena máxima al larguero y el Telecable, un minuto y medio después, anotaba el 2-1 en otra jugada afortunada. Esta vez el disparo lejano de Igualada lo desvió ligeramente Piquero y tras golpear en el palo entró en la portería de Coelho.El Vila-sana intentó reaccionar y Victòria Porta tuvo el empate a un minuto del descanso, pero no acertó a empalar un servicio de Barcons. En la reanudación, las leridanas salieron algo dubitativas y la portera portuguesa evitó el tercer tanto en un disparo de Roces. A partir de ahí, el cuadro del Pla se adueñó del partido y encerró al Gijón. Maria Porta, Agudo, Silva y Victòria Porta, esta en un doble remate a bocajarro, hicieron lucirse a la chilena Hidalgo, pero el empate acabó llegando en una jugada de astucia de Agudo que, detrás de la portería, hizo rebotar la bola en la pierna de una rival y la bola entró.Los últimos ocho minutos fueron trepidantes y también polémicos. Una acción fortuita de Silva, que tras ser derribada golpea con el stick a Almeida, fue castigada con la exclusión de la argentina y un penalti, que la propia jugadora asturiana envío al larguero. El Vila-sana sobrevivió a los dos minutos de inferioridad gracias a Coelho, y a 2:30 del final, Agudo forzó un penalti que hubiera dado la clasificación, pero Hidalgo detuvo el disparo de Victòria Porta.El partido llegó a la prórroga, en la que los dos equipos tuvieron ocasiones para marcar y en la que las dos porteras fueron las grandes protagonistas, en especial Coelho, que hizo dos grandes paradas en la segunda parte del tiempo extra. El primer finalista de la Copa se iba a decidir en los penaltis, donde el Gijón es un claro especialista, y lo volvió a demostrar. Marcó dos de los que llegó a lanzar mientras que el Vila-sana falló los cuatro (Silva, Victòria Porta, Felamini y Agudo) y el sueño de la final se desvaneció.

El Fraga tampoco jugará la final después de perder 1-2 ante el Palau de Plegamans, que remontó el 1-0 con dos goles nada más arrancar la segunda mitad.

Rodero: “Es una eliminación injusta, solo puedo felicitar a las jugadoras”

Lluís Rodero estaba al acabar el partido muy afectado por la eliminación, que consideraba del totalmente inmerecida. “Es totalmente injusta, solo puedo felicitar a las jugadoras porque han dado un baño de juego, así lo siento, pero no hemos acabado de finalizar y en los penaltis no hemos estado bien”, señaló el técnico del Pla, que se quejó mucho de la actuación arbitral, sobre todo con el gol anulado a Barcons que era el 1-2. “No dan la ley de ventaja, no lo entiendo. Además, un árbitro da gol y el otro no, inexplicable. Asimismo, en la acción de la Silva ella se cae porque la derriban y golpea a la rival y la excluyen, en cambio en la otra área derriban a Luchi y no muestran la azul. Ha sido un arbitraje totalmente parcial”, destacó.Sobre la Final Four de la semana que viene, Rodero reconoció que “no creo que nos afecte, lo que nos tiene que dar es fuerzas para afrontarla, porque si jugamos así no hay quien nos pare”.Por otra parte, el Fem15 del Vila-sana también cayó eliminado en semifinales al perder 1-0 ante el Manlleu.