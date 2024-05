Vecinos de Pardinyes piden el cierre de un pub por el ruido que genera

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Varios vecinos del número 58 de la calle Comtes d’Urgell y del 46 de la calle Girona, en Pardinyes, que el pasado febrero alzaron la voz para denunciar los problemas de ruido que causa el bar musical que tienen en los bajos de sus casas, aseguran que “seguimos igual o peor, no han aflojado nada el volumen de la música”. Los afectados explican que la Paeria contactó con su gestoría el día siguiente de su denuncia en este diario y que “prometieron solucionar el problema pronto”.

El vecino de un primero del bloque de Comtes d’Urgell, el más afectado, explica que la Paeria se puso en contacto con él y encargó una sonometría en su casa hace aproximadamente un mes para constatar si el bar excedía el máximo de decibelios. “Por la razón que sea, la música se escuchaba más baja justo el día que hicieron la prueba y el test dio negativo”, relata. Asimismo, los vecinos explican que un ingeniero municipal hizo una inspección en el bar y vio que algunas paredes no estaban bien insonorizadas, por lo que dio tiempo a los propietarios para aislarlo correctamente hasta el próximo miércoles 5 de junio, cuando se llevaría a cabo una prueba de insonorización en el local. “El bar debería estar precintado mientras no se aclare si está bien insonorizado, el ruido que llega a las casas de los pisos más bajos no es normal”, lamentan los afectados.El nombre del pub es Tropikal desde el último cambio de propiedad, en 2021. Sin embargo, el día después de publicar la denuncia (en febrero) los gerentes taparon el nombre con pintura negra y cubrieron el cartel superior con otro, justamente idéntico al del bar Lux de la calle Sans i Ribes que la Paeria ordenó cerrar en marzo de 2023 porque no tenía la licencia de bar musical, a raíz de una denuncia de vecinos también por el ruido que generaba. “Ha pasado por diferentes propietarios durante los últimos 25 años y siempre hemos tenido problemas de ruido, pero ahora más que nunca”, aseguran los vecinos.Por otra parte, vecinos de la calle Girona explican que un fontanero ha constatado que una fuga de agua en el pub es causante de goteras en el parking subterráneo. “Hay charcos de más de tres metros de diámetro”, afirman.