Un altre cop surt creu

El Vila-sana tampoc no estarà aquest any a la final de la Copa de la Reina, que se li continua resistint després de cinc participacions. De nou els penals el van privar de lluitar avui pel seu primer títol, com ja va passar aquesta temporada a la Supercopa i en la passada també a la semifinal copera, i en totes amb el Gijón com a botxí. Les de Lluís Rodero van firmar un gran partit, però no va ser suficient. Es van avançar en el marcador, van saber reaccionar després del 2-1 i van tenir ocasions per decidir en el temps reglamentari, però els va faltar l’encert. Després, a la loteria dels penals va sortir de nou creu.

Van tornar a ser la creu per al Vila-sana, que va fallar dos penals durant el partit i tots els de la tanda final

El partit va començar molt intens i prova d’això és que abans de complir-se el primer minut de joc cada equip ja havia comès una falta. Les del Pla d’Urgell, molt ben assentades a la pista, van trobar el premi del gol molt aviat, als set minuts, després que Gimena Gómez, que poc abans havia avisat amb un tir per sota de les cames que va sortir alt, va aprofitar un rebuig de la portera asturiana després d’una rematada de Dai Silva per inaugurar el marcador. El Vila-sana va viure els seus millors minuts, controlant el joc i arribant amb molt de perill amb contraatacs liderats per Luchi Agudo. L’argentina va assistir a Victòria Porta en el minut 10 i la rematada de la lleidatana la va salvar Hidalgo amb el casc. Un minut després es va repetir la mateixa jugada, tot i que aquesta vegada la rematada de Victòria va sortir desviada a la dreta de la portera.Laura Barcons també va tenir una clara ocasió, però la bola es va avançar massa i Hidalgo va tenir temps de desbaratar el perill. I del merescut 0-2 es va passar a l’empat en una jugada desafortunada, ja que la portuguesa Ferreira va penjar la bola i després de tocar Luchi i Barcons es va colar per sota del cos de Coelho. El Vila-sana es va refer de seguida del cop i Barcons va aconseguir marcar de jugada personal, però els àrbitres incomprensiblement van anul·lar el gol a l’haver assenyalat un penal previ, sense donar la llei de l’avantatge, una decisió que va enutjar i molt la nombrosa afició del Pla. La jugada va ser clau, ja que Felamini va enviar la pena màxima al travesser i el Telecable, un minut i mig després, anotava el 2-1 en una altra jugada afortunada. Aquesta vegada el tir llunyà d’Igualada el va desviar lleugerament Piquero i després de colpejar el pal va entrar a la porteria de Coelho. El Vila-sana va intentar reaccionar i Victòria Porta va tenir l’empat a un minut del descans, però no va aconseguir empalar un servei de Barcons. A la represa, les lleidatanes van sortir una mica dubitatives i la portera portuguesa va evitar el tercer gol en un tir de Roces. A partir d’allà, el quadre del Pla es va apropiar del partit i va tancar el Gijón. Maria Porta, Agudo, Silva i Victòria Porta, aquesta en una doble rematada a boca de canó, van fer lluir-se la xilena Hidalgo, però l’empat va acabar arribant en una jugada d’astúcia d’Agudo que, darrere de la porteria, va fer rebotar la bola a la cama d’una rival i va entrar. Els últims vuit minuts van ser trepidants i també polèmics. Una acció fortuïta de Silva, que després de ser abatuda colpeja amb l’estic Almeida, va ser castigada amb l’exclusió de l’argentina i un penal, que la mateixa jugadora asturiana va enviar al travesser. El Vila-sana va sobreviure als dos minuts d’inferioritat gràcies a Coelho, i a 2:30 del final, Agudo va forçar un penal que hauria donat la classificació, però Hidalgo va aturar el tir de Victòria Porta.El partit va arribar a la pròrroga, en la qual els dos equips van tenir ocasions per marcar i en què les dos porteres van ser les grans protagonistes, en especial Coelho, que va fer dos grans parades a la segona part del temps extra. El primer finalista de la Copa es decidiria en els penals, dels quals el Gijón és un clar especialista, i ho va tornar a demostrar. En va marcar dos dels que va arribar a llançar mentre que el Vila-sana va fallar els quatre (Silva, Victòria Porta, Felamini i Agudo) i el somni de la final es va esvair.

El Fraga tampoc no jugarà la final després de perdre 1-2 davant del Palau de Plegamans, que va remuntar l’1-0 amb dos gols tot just arrancar la segona meitat.

Rodero: “És una eliminació injusta, només puc felicitar les jugadores”

Lluís Rodero estava a l’acabar el partit molt afectat per l’eliminació, que considerava del totalment immerescuda. “És totalment injusta, només puc felicitar les jugadores perquè han donat un bany de joc, així ho sento, però no hem acabat de finalitzar i en els penals no hem estat bé”, va assenyalar el tècnic del Pla, que es va queixar molt de l’actuació arbitral, sobretot amb el gol anul·lat a Barcons que era l’1-2. “No donen la llei d’avantatge, no ho entenc. A més, un àrbitre dona gol i l’altre no, inexplicable. Així mateix, en l’acció de Silva ella cau perquè la tomben i colpeja la rival i l’exclouen, en canvi en l’altra àrea fan caure Luchi i no mostren la blava. Ha estat un arbitratge totalment parcial”, va destacar.Sobre la Final Four de la setmana que ve, Rodero va reconèixer que “no crec que ens afecti, el que ens ha de donar és forces per afrontar-la, perquè si juguem així no hi ha qui ens pari”.D’altra banda, el Fem15 del Vila-sana també va caure eliminat en semifinals al perdre 1-0 davant del Manlleu.