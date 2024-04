Laura Peña se retira temporalmente

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La jugadora del Spar Girona Laura Peña, y exjugadora del Cadí La Seu, hará un parón indefinido en su carrera deportiva por haber algo “que no está bien” en ella, según definió la base de Vilassar de Mar en declaraciones facilitadas por el club gerundense, que pide “respeto a la privacidad” de la jugadora internacional.

“Hace unos años que hay algo en mí que no está bien, que no funciona y que no me permitía hacer y disfrutar de lo que más me apasionaba. Es por eso que he decidido parar mi actividad profesional por un período de tiempo que ahora mismo no sabría concretar”, explicó Peña en un comunicado del club.En el mismo, agradeció al Spar Girona, al cuerpo ténico actual y a sus compañeras del equipo “todo el apoyo” que está recibiendo. “Soy afortunada de estar rodeada de todos y cada uno”, concluyó.El Girona, por su parte, muestra su “total apoyo, respeto y admiración” a Laura Peña, internacional española absoluta tras pasar por varias categorías inferiores, y pide que se respete la privacidad de la jugadora.Laura Peña, de 25 años, llegó en 2023 al Spar Girona procedente del Sedis Bàsquet, estando cuatro años en el Cadí La Seu. Previamente debutó a nivel profesional en el CBF Sant Adrià, con el que ganó una Liga Femenina 2 y logró el ascenso a la máxima categoría.