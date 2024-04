El Lleida ha vendido ya más de 3.800 entradas

El Lleida Esportiu ha vendido ya un total de 3.808 entradas al público general para el vital duelo ante el Europa en el Camp d’Esports, en el que se espera un ambiente como en las grandes ocasiones para acompañar al conjunto azul en un choque en el que necesita al menos puntuar para mantenerse con opciones de ascenso directo en la última jornada, en la que se enfrenta al Hércules, ahora líder, y con solo un punto más que los azules.

De hecho, esta penúltima jornada enfrenta a los cuatro primeros clasificados entre sí, ya que el Lleida se mide al tercero, un Europa al que tiene a solo un punto, y el equipo alicantino visita al Badalona Futur, cuarto a tres puntos del líder y a dos del Lleida. Por ello, pase lo que pase el campeón se decidirá en la última jornada y el Lleida dependerá de sí mismo siempre que gane, o incluso empatando.Por ello, la Paeria confirmó ayer en el pleno municipal que habilitará un espacio en la ciudad para poder seguir el Hércules-Lleida de la última jornada y, si es necesario, también lo hará para los partidos de play off en caso de que se deban jugar.Además de las más de 3.800 entradas vendidas hasta ayer, las oficinas estarán abiertas esta mañana y antes del partido para vender más y habrá que añadir los abonados y la afición visitante, que también agotó las 350 entradas disponibles.Por otra parte, en la previa del partido, se hará un reconocimiento a la plantilla del AEM por la consecución del play off de ascenso a Liga F.

Viadero: “Tengo una fe inmensa en el equipo”

El técnico del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, declaró ayer que afronta las dos últimas jornadas “con una fe y confianza inmensas en nuestro equipo”, aunque destacó que “estoy seguro de que el partido ante el Europa no será nada fácil”, ya que reconoció que este es “el único rival en toda la Liga que ha sido superior a nosotros”, en el partido de la primera vuelta (3-0).Por ello, Viadero sentenció que “tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, pero solo nos vale ganar”. Además, fue claro sobre el duelo entre sus dos otros rivales y aclaró que “voy a prohibir que me digan cómo va el otro partido, porque pase lo que pase allí no va a cambiar nuestro camino”.“Tenemos que centrarnos solo en nosotros e intentar disfrutar, porque va a haber un ambiente fantástico”.El cántabro también destacó que “veo al equipo en un gran momento y por esto soy siempre optimista”, aunque reveló que Roger Figueras será duda hasta el último momento por una lesión en la mano. Además, alabó que “hemos superado todas las expectativas de la temporada y lo tenemos que valorar”.