El Lleida ha venut ja més de 3.800 entrades

El Lleida Esportiu ha venut ja un total de 3.808 entrades al públic general per al vital duel davant de l’Europa al Camp d’Esports, en el qual s’espera un ambient com en les grans ocasions per acompanyar el conjunt blau en un xoc en què necessita almenys puntuar per mantenir-se amb opcions d’ascens directe en l’última jornada, en la qual s’enfronta a l’Hèrcules, ara líder, i amb només un punt més que els blaus.

De fet, aquesta penúltima jornada enfronta els quatre primers classificats entre si, ja que el Lleida juga contra el tercer, un Europa al qual té a només un punt, i l’equip alacantí visita el Badalona Futur, quart a tres punts del líder i a dos del Lleida. Per això, passi el que passi el campió es decidirà en l’última jornada i el Lleida dependrà de si mateix sempre que guanyi, o fins i tot empatant.

Per això, la Paeria va confirmar ahir en el ple municipal que habilitarà un espai a la ciutat per poder seguir l’Hèrcules-Lleida de l’última jornada i, si és necessari, també ho farà per als partits de play-off en cas que s’hagin de jugar. A més de les més de 3.800 entrades venudes fins ahir, les oficines estaran obertes aquest matí i abans del matx per vendre més i caldrà afegir-hi els abonats i l’afició visitant, que també va esgotar les 350 entrades disponibles.D’altra banda, en la prèvia del xoc, es farà un reconeixement a la plantilla de l’AEM per la consecució del play-off d’ascens a Lliga F.

Viadero: “Tinc una fe immensa en l’equip”

El tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, va declarar ahir que afronta les dos últimes jornades “amb una fe i confiança immenses al nostre equip”, encara que va destacar que “estic segur que el partit davant de l’Europa no serà gens fàcil”, ja que va reconèixer que aquest és “l’únic rival en tota la Lliga que ha estat superior a nosaltres”, en el matx de la primera volta (3-0).Per això, Viadero va sentenciar que “tenim la sort de dependre de nosaltres mateixos, però només ens val guanyar”. A més, va ser clar sobre el duel entre els seus dos altres rivals i va aclarir que “prohibiré que em diguin com va l’altre partit, perquè passi el que passi allà no canviarà el nostre camí”.“Hem de centrar-nos només en nosaltres i intentar disfrutar, perquè hi haurà un ambient fantàstic.”El càntabre també va destacar, en aquest sentit, que “veig l’equip en un gran moment i per això soc sempre optimista”, malgrat que va revelar que Roger Figueras serà dubte fins a l’últim moment per una lesió a la mà. A més, va lloar que “hem superat totes les expectatives de la temporada i ho hem de valorar”.