'Pole' un año después

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) ha vuelto a la pole position más de un año después de la última vez que lo hiciera, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito ‘Ángel Nieto’ de Jerez de la Frontera, si bien en la prueba esprint de la tarde no pudo completar un doblete al caerse faltando cinco vueltas y cuando lideraba la carrera. Marc fue el más rápido en una calificación el año pasado, el 25 de marzo de 2023 en el Gran Premio de Portugal en Portimao; y ya es la nonagésima tercera (su dorsal habitual, 93) pole position de su carrera deportiva, con 14 en 125 c.c., 14 en Moto2 y 65 en MotoGP.

Durante los entrenamientos libres previos a la clasificación Marc Márquez ya avisó de sus intenciones al ser el claro dominador en esas condiciones y desde el primer hasta el último minuto. Una vez que comenzó la segunda clasificación, el piloto de Cervera no dejó lugar para la duda y, enseguida, se puso al frente de la tabla con 1:48.016, con medio segundo de ventaja sobre Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) y la pista secándose paulatinamente y ‘exhibiendo’ un pequeño carril seco en algunas zonas. Binder y Morbidelli intentaron desbancar sin éxito al leridano, que acabó marcando un 1:46.773, aunque no estuvo exento de un susto en la curva uno, donde salvó de manera espectacular una caída. Su hermano Àlex, que saldrá sexto, se quedó a más de un segundo.En la prueba esprint de la tarde Marc Márquez no pudo hacer valer la pole y fue superado en la salida por Binder y Jorge Martín, que pronto pasó a liderar la carrera y llegó a tomar 1.2 segundos sobre Àlex Márquez y poco más respecto a Marc, que no tardó en adelantar a su hermano para intentar ‘cazar’ al escapado, que a ocho vueltas del final la rebajó a ocho décimas de segundo. El leridano apretó y aprovechó una colada del madrileño para situarse líder por primera vez. Intentó abrir un hueco, pero cometió un error y se cayó en la curva nueve durante la novena vuelta, la misma en la que en otro punto del circuito se fueron por los suelos su hermano, Binder y Bastianini y, una vuelta más tarde, también Maverick Viñales. Martín recuperó así el liderato de la carrera sprint para aumentar su ventaja en la clasificación provisional del Mundial, con un Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) que se ‘encontró’ con la segunda posición, por delante del francés Fabio Quartararo y del piloto probador de KTM, Dani Pedrosa, mientras Marc recuperaba posiciones y acabó séptimo.