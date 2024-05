¡¡¡Salvados!!!

Publicado por VÍCTOR PARACUELLOS Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa continuará la próxima temporada en Tercera RFEF. El equipo del Pla d’Urgell lo consiguió ayer matemáticamente, a falta de dos jornada para finalizar la Liga, al empatar 2-2 ante el Vilafranca, rival directo al que ahora deja a 9 puntos, pero especialmente gracias a la derrota del Pobla de Mafumet en Badalona por 3-0, con lo que ahora el equipo tarraconense, que marca el descenso, no puede alcanzarle al estar a 7 puntos.

El partido comenzó de la peor manera posible para los locales, ya que se vieron por detrás del marcador en el minuto dos. Una internada al área por parte de Pluvins permitió al Vilafranca anotar el 0-1 (2’), tras rematar a puerta y que un mar de piernas distrajera al meta Buetas. Pero solamente tres minutos después, y gracias a un disparo desde la frontal de Putxi, el Mollerussa equilibró el marcador (1-1, 5’).A pesar del empate, continuaron las malas noticias para el el equipo del Pla d’Urgell, ya que en el minuto 8 se lesionó Nil Sauret, quien entre lagrimas tuvo que abandonar el terreno de juego. En su lugar entró Genís Soldevila. A partir de ese momento el Mollerussa comenzó a monopolizar el balón y creaba peligro a través de la banda derecha, con Pedrós como lateral y Moró más adelantado. A pesar de los intentos del equipo local por adelantarse, no lograban dirigir sus disparos hacia la portería de Varo, quien más allá del gol no tuvo mucho más trabajo en el primer tiempo. A falta de cinco minutos para el descanso, los visitantes le arrebataron el balón y comenzaron a asediar la portería local, obligando a Buetas a realizar buenas estiradas. Con el 1-1 finalizó la primera mitad.En el descanso el Mollerussustituyó a Nico Magno, que tenía una amarilla, y entró en su lugar el otro argentino del equipo, Mati Sempé. El Vilafranca mantenía la posesión y empezó a encerrar al Mollerussa en campo propio. Los visitantes atacaban con intensidad y obligaban al portero local a intervenir con frecuencia, mientras que el Mollerussa solo podía salir de su campo mediante pelotazos. En uno de estos balones largos, casi lograron marcar el segundo gol, ya que el balón lanzado por el central Pau Font botó fuera del área, Varo calculó mal y le pasó la pelota por encima, pero Cunill muy atento envió a córner.Instantes más tarde se repitió la acción, pero esta vez con mejor fortuna. Putxi envió el balón a Lamin y en esta ocasión Cunill desde el suelo tocó el cuero, haciendo inútil la estirada del arquero y Lamin lo aprovechó para definir a placer (2-1, 79’). Cuando parecía que el Mollerussa había logrado lo más complicado, y tenía que defender el resultado, el Vilafranca comenzó a apretar buscando el empate. Y acabó llegando. Un balón por fuera buscando a Enric Bernat, en claro fuera de juego, le permitió centrar hacia Cañas, que marcó el 2-2 a falta de dos minutos (88’).A partir de ese instante ya no ocurrió nada más, y se llegó al final del partido con el mismo resultado que en la ida, (2-2). A pesar de sacar nueve puntos al Vilafranca, quien marcaba la zona de descenso, a falta de dos jornadas, aún no tenían la salvación garantizada. Debido al descenso del Cerdanyola desde Segunda RFEF, en lugar de tres, descienden cuatro equipos a la Lliga Èlit, por lo que el Mollerussa debía estar pendiente del resultado del Pobla de Mafumet, que jugaba en Badalona, equipo entrenado por Gerard Albadalejo y que se disputaba por la tarde. El Mollerussa necesitaba que el equipo tarraconense no puntuara. Y no lo hizo. Perdió por 3-0 y el Mollerussa celebró la salvación en su primera temporada en Tercera RFEF.

“En diciembre nos daban por muertos, pero lo hemos logrado”

El técnico del Mollerussa Jordi Cortés se mostró muy contento tras lograr la permanencia en Tercera a falta de dos jornadas: “Estoy muy satisfecho con el equipo, ver la evolución que ha tenido desde noviembre y diciembre hasta hoy en día es todo un éxito. Tras las malas rachas que tuvimos, casi todo el mundo nos daba por muertos o descendidos, y mira ahora, hemos logrado la salvación y con holgura”, recalcaba el entrenador leridano.Jordi Cortés cree que las claves de esta salvación están en tres aspectos: “Primero es el trabajo de todos, desde jugadores y cuerpo técnico hasta la directiva. La llegada de Adri Buetas en enero supuso un cambio de mentalidad en el equipo, ya que aportaba experiencia y tranquilidad al grupo. Y luego la mejora que hemos logrado en los jugadores, que al principio de temporada les costó adaptarse a la nueva categoría. Pero una vez lo han logrado, no han parado de ir a mejor”. Para la próxima temporada, tiene clara su postura: “Mi primera opción es seguir, así que si ellos también quieren, seguiremos juntos”, dijo.