El Lleida UA lleva el disco a Arbeca al seguir rota la jaula

El Lleida UA organizará el próximo domingo, día 12, el Campeonato de Catalunya de Clubes, categoría Master, pero no podrá acoger la totalidad de las pruebas porque la jaula de lanzamientos, que quedó rota hace dos meses a causa del viento, todavía no ha sido ni reparada ni sustituída por la Paeria. Por ello, el club ha tenido que trasladar la prueba de lanzamiento de disco a la pista de atletismo de Arbeca, con el consiguiente gasto extra que ello supone.

“La jaula está igual, porque no han hecho nada en estos dos meses”, lamentaba ayer David Rubio, responsable de lanzamientos del Lleida UA, que muestra su preocupación porque “el 22 de junio organizamos el Campeonato de Catalunya Sub’16 y el 22 de julio el Campeonato de España, también Sub’16 y ahí sí que tiene que estar solucionado”, añade. “Para este del día 12 nos dijeron que no daba tiempo, por lo que hemos tenido que llevar la prueba de disco a Arbeca, lo que supone más dinero de gastos”.El resto de las puebas de este Catalán Master, que acoge a atletas de más de 35 años, sí se harán en la pista de Les Basses, así como las de lanzamiento de peso y jabalina. “Desde que se rompió la jaula estamos entrenando los lanzamientos en la zona que compartimos con el tiro con arco. La categoría Master no tiene lanzamiento de martillo, que también lo habríamos tenido que llevar a Arbeca, porque tampoco se puede hacer sin jaula”, añade. “Estamos preocupados porque si no está arreglado para las competiciones de verano será un desastre. En el Catalán Sub’16 habrá unos 600 atletas, más los acompañantes y en el de España, 800. El impacto económico será de un millón de euros”, afirma Rubio, quien explica que el club no había pedido este Master.Quim Erta, director ejecutivo de la Federación Catalana, confirma que “ningún club había pedido organizar el Catalán Master, por lo que se aplicó el reglamento, que dice que se adjudica por sorteo a uno de los participantes. Tocó Lleida y hay una prueba que, al no estar la jaula reparada, se lleva a Arbeca. El resto se hacen en Lleida”.