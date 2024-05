El ICG Força Lleida arrolla al Cáceres y se sitúa líder a la espera de que jueguen Coruña y San Pablo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida cumplió, hizo los deberes ganando al descendido Cáceres (77-100) para situarse de nuevo líder provisional a la espera de lo que haga hoy el Tizona y mañana el Coruña para seguir optando al ascenso directo a la ACB. Los de Gerard Encuentra desarbolaron a su rival en el primer cuarto, en el que lograron 15 puntos de renta, pero se durmieron en el segundo y no sentenciaron hasta la segunda parte, con un más que efectivo Kurt Kuath, que acabó con dobles figuras (12 puntos y 13 rebotes), y un Jaume Lobo estelar en el triple (7 de 10) que, además, fue despedido entre aplausos de la que fuera su afición al ser sustituido después de finiquitar el duelo con 19 puntos en el último periodo.

Por si la fiesta no fuera completa, Kenny Hasbrouck, que también volvía a la que fue su casa la pasada temporada, pudo reaparecer tras perderse los últimos cuatro partidos por una lesión muscular y lo hizo como si nada, dejando claro que la inactividad no le ha afectado a su puntería tras firmar un 3 de 5 en el triple. La victoria, la número 25 del curso, fue de nuevo coral, y es que hasta siete jugadores acabaron el partido con dobles figuras en valoración, y alcanzando la centena de puntos, algo que no sucedía desde hacía casi dos años y medio.

El último precedente fue el 17 de diciembre de 2021, cuando el ICG Força Lleida derrotó en el Barris Nord al Huesca por 100-81.El partido arrancó igualado, incluso con el Cáceres llegando a dominar el marcador hasta el ecuador del primer cuarto (14-10, m.5), pero a partir de ahí el ICG Força Lleida comenzó a jugar a lo que sabe y pasó literalmente por encima de su rival.

Con transiciones rápidas, los de Gerard Encuentra, que no perdieron ni un balón en este periodo, firmaron un parcial de 0-9 que obligó al técnico local Arturo Álvarez a parar el partido, ya con cinco puntos abajo (14-19). Pero de nada le sirvió, ya que la herida se hizo aún más grande tras reanudarse el juego. Un espectacular mate de Kuath tras asistencia de Varela, que inclusó provocó los aplausos de los aficionados locales, fue el inicio de otro parcial, ahora de 2-12, que completó un global de 2-21 para situar la ventaja en los quince puntos al final del periodo (16-31).El cuadro leridano dejó constancia de que había aprendido de lo sucedido hace una semana ante el Cantabria, cuando encajó un escandaloso 14-33 en el primer asalto, aunque luego reaccionó y acabó ganando con solvencia.

El segundo cuarto empezó con el ICG Lleida manteniendo su renta por encima de los diez puntos, pero el Cáceres, pese a estar ya descendido, sacó su orgullo y volvió al partido gracias Hamilton y Bonilla. Un parcial de 9-3 obligó a Encuentra a pedir su primer tiempo muerto (33-39, m.15).

Aunque Kuath, el mejor de los leridanos hasta ese momento, anotó de regreso a pista (33-41), los extremeños siguieron con su reacción y completaron un parcial de 24-10, con el mexicano Bonilla siendo un puñal en la defensa leridana, obligando de nuevo a Encuentra a parar el partido, dado que la ventaja ya era de solo un punto (40-41, m.18). Un parcial final de 1-5, con Varela a los mandos, permitió a los leridanos llegar al descanso dominando por 5 puntos (41-46), exigua ventaja tras un primer cuarto descomunal.

A la vuelta de los vestuarios, el ICG Força Lleida recuperó su mejor versión y no tardó demasiado en volver a situar la ventaja por encima de la decena de puntos, gracias sobre todo a su dominio absoluto en el rebote (22 a 32) y a la aparición de Vega, con cinco puntos seguidos, y de un Simeunovic intratable.

El serbio encadenó ocho puntos para devolver la máxima renta de 15 (49-64) y obligar al técnico local a parar rápidamente el partido. Pudo frenar la sangría, pero nada pudo hacer para evitar que los de Gerard Encuentra rompieran definitivamente el partido en el inicio del último asalto, con un Jaume Lobo descomunal desde más allá de los 6,75.El barcelonés acribilló al que fue su equipo hace dos temporadas y con 19 puntos anotados en este periodo de los 25 totales, incluidos cinco triples casi consecutivos, finiquitó el duelo. Ahora los leridanos vuelven a situarse líderes provisionales, honor que perderán haga lo que haga el Coruña, pero vuelven a presionar a sus dos rivales por un ascenso directo al que continúan aferrándose, al menos hasta mañana.

Gerard Encuentra, entrenador del ICG Força Lleida, elogió la temporada que están haciendo sus jugadores: “Lo que están haciendo los chicos tiene mucho mérito y hay que reconocerlo”. Sobre el partido analizó los cuartos y lo que requiere del equipo para que funcione bien: “Hemos salido muy bien al partido, con las ideas muy claras, defendiendo bien, corriendo, con acierto exterior, y hemos abierto una diferencia que en el segundo cuarto hemos tirado por la borda, por dejar de defender como lo estábamos haciendo, nos han neutralizado la ventaja”, explicó.

Encuentra dijo que al descanso del partido tuvieron que reajustar detalles, sobre todo en el aspecto defensivo: “Al descanso hemos hablado que nuestra mejoría pasaba por la defensa, que no debíamos jugar a ver quien hacia más puntos porque era una lotería. Hemos apretado atrás, hemos cogido rebotes para poder correr y jugar a nuestro ritmo, la diferencia ha sido buena y la hemos gestionado bien hasta el final”.Cáceres era un equipo ya descendido y el técnico, escarmentado por experiencias anteriores, tenía claro que “estos partidos, a nivel mental, se te pueden complicar porque tienes la obligación de ganar, ellos no se juegan nada y tú sí”.El Força Lleida batió el récord de puntos en un partido esta temporada, 100, pero el técnico le restó importancia a este dato. “No me dan dinero por el récord de puntos, por lo tanto, es anecdótico. Le doy más valor al trabajo defensivo, me quedo más con eso, con la defensa, que con el récord de puntos” y añadió que “hay que poner en valor estas 25 victórias”.“No tengo preferencias por el rival, los equipos que se meterán son muy buenos y todos serán difíciles de ganar”, añadió Encuentra al ser preguntado sobre el rival del play off.