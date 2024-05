L'ICG Força Lleida destrossa el Càceres i se situa líder a l'espera que juguin Corunya i San Pablo

L’ICG Força Lleida va complir, va fer els deures guanyant el descendit Càceres (77-100) per situar-se de nou líder provisional a l’espera del que faci avui el Tizona i demà el Corunya per continuar optant a l’ascens directe a l’ACB.

Els de Gerard Encuentra van desarborar el rival en el primer quart, en el qual van obtenir 15 punts de renda, però es van adormir en el segon i no van sentenciar fins a la segona part, amb un més que efectiu Kurt Kuath, que va acabar amb dobles figures (12 punts i 13 rebots), i un Jaume Lobo estel·lar en el triple (7 de 10) que, a més, va ser acomiadat entre aplaudiments de la que havia estat la seua afició al ser substituït després de liquidar el duel amb 19 punts en l’últim període.

Per si la festa no fos pro completa, Kenny Hasbrouck, que també tornava a la que va ser casa seua la temporada passada, va poder reaparèixer després de perdre’s els últims quatre partits per una lesió muscular i ho va fer com si res, deixant clar que la inactivitat no li ha afectat la punteria després de firmar un 3 de 5 en el triple. La victòria, la número 25 del curs, va ser de nou coral, i és que fins a set jugadors van acabar el partit amb dobles figures en valoració, i assolint la centena de punts, una cosa que no passava des de feia gairebé dos anys i mig.

L’últim precedent va ser el 17 de desembre del 2021, quan l’ICG Força Lleida va derrotar al Barris Nord l’Osca per 100-81.El partit va arrancar igualat, fins i tot amb el Càceres arribant a dominar el marcador fins l’equador del primer quart (14-10, m.5), però a partir d’allà l’ICG Força Lleida va començar a jugar al que sap i va passar literalment per sobre del seu rival.

Amb transicions ràpides, els de Gerard Encuentra, que no van perdre ni una pilota en aquest període, van firmar un parcial de 0-9 que va obligar el tècnic local Arturo Álvarez a parar el partit, ja amb cinc punts avall (14-19).

Però de res no li va servir, ja que la ferida es va fer encara més gran després de reprendre’s el joc. Una espectacular esmaixada de Kuath després d’assistència de Varela, que fins i tot va provocar els aplaudiments dels aficionats locals, va ser l’inici d’un altre parcial, ara de 2-12, que va completar un global de 2-21 per situar l’avantatge en els quinze punts al final del període (16-31).

El quadre lleidatà va deixar constància que havia après del que va passar fa una setmana davant del Cantàbria, quan va encaixar un escandalós 14-33 en el primer assalt, malgrat que després va reaccionar i va acabar guanyant amb solvència.

El segon quart va començar amb l’ICG Lleida mantenint la renda per sobre dels deu punts, però el Càceres, malgrat estar ja descendit, va treure l’orgull i va tornar al partit gràcies a Hamilton i Bonilla. Un parcial de 9-3 va obligar Encuentra a demanar el seu primer temps mort (33-39, m.15).Tot i que Kuath, el millor dels lleidatans fins aquell moment, va anotar de tornada a pista (33-41), els extremenys van continuar amb la seua reacció i van completar un parcial de 24-10, amb el mexicà Bonilla sent un punyal per a la defensa lleidatana, obligant de nou Encuentra a parar el partit, ja que l’avantatge era de només un punt (40-41, m.18). Un parcial final d’1-5, amb Varela al comandament, va permetre als lleidatans arribar al descans dominant per 5 punts (41-46), exigu avantatge després d’un primer quart descomunal.

Tornant dels vestidors l’ICG Força Lleida va recuperar la seua millor versió i no va tardar gaire a tornar a situar l’avantatge per sobre de la desena de punts, gràcies sobretot al seu domini absolut en el rebot (22 a 32) i a l’aparició de Vega, amb cinc punts seguits, i d’un Simeunovic intractable.

El serbi va encadenar vuit punts per tornar la màxima renda de 15 (49-64) i obligar el tècnic local a parar ràpidament el partit. Va poder frenar la sagnia, però res no va poder fer per evitar que els de Gerard Encuentra trenquessin definitivament el partit a l’inici de l’últim assalt, amb un Jaume Lobo descomunal des de més enllà dels 6,75.

El barceloní va cosir el que havia estat el seu equip fa dos temporades i amb 19 punts anotats en aquest període dels 25 totals, inclosos cinc triples gairebé consecutius, va liquidar el duel. Ara els lleidatans tornen a situar-se líders provisionals, honor que perdran faci el que faci el Corunya, però tornen a pressionar els seus dos rivals per un ascens directe al qual continuen aferrant-se, almenys fins demà.

L’ICG Força Lleida no arribava a la centena des del 17 de desembre del 2021, en el 100-81 contra l’Osca

Gerard Encuentra, entrenador de l’ICG Força Lleida, va elogiar la temporada que estan fent els seus jugadors: “El que estan fent els nois té molt de mèrit i cal reconèixer-ho”. Sobre el partit va analitzar els quarts i el que demana a l’equip perquè funcioni bé: “Hem sortit molt bé al partit, amb les idees molt clares, defensant bé, corrent, amb encert exterior, i hem obert una diferència que en el segon quart hem llançat per la borda, per deixar de defensar com ho estàvem fent, ens han neutralitzat l’avantatge”, va explicar.

Encuentra va dir que al descans del partit van haver de reajustar detalls, sobretot en l’aspecte defensiu: “Al descans hem parlat que la nostra millora passava per la defensa, que no havíem de jugar a veure qui feia més punts perquè era una loteria. Hem pressionat enrere, hem agafat rebots per poder córrer i jugar al nostre ritme, la diferència ha estat bona i ho hem gestionat bé fins al final”.

El Càceres era un equip ja descendit i el tècnic, escarmentat per experiències anteriors, tenia clar que “aquests partits, a nivell mental, se’t poden complicar perquè tens l’obligació de guanyar, ells no s’hi juguen res i tu sí”.El Força Lleida va batre el rècord de punts en un partit aquesta temporada, 100, però el tècnic va restar importància a aquesta dada. “No em donen diners pel rècord de punts, per tant, és anecdòtic. Dono més valor al treball defensiu, em quedo més amb això, amb la defensa, que amb el rècord de punts”, i va afegir que “cal posar en relleu aquestes 25 victòries”.“No tinc preferències pel rival, els equips que s’hi ficaran són molt bons i tots seran difícils de guanyar”, va afegir Encuentra quan va ser preguntat sobre el possible rival del play-off.