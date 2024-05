El factor campo, lo único en juego para el Lleida

El Lleida Esportiu cierra hoy (12.00) la fase regular de Liga con un partido mucho menos trascendente de lo que le hubiera gustado en el campo del Hércules, ya que el equipo alicantino será el único de los dos que se jugará el ascenso directo en el Rico Pérez, donde se prevé un lleno histórico en un partido de Segunda RFEF, ya que se han vendido 27.500 localidades.

El conjunto alicantino necesita el triunfo para mantener la primera posición sin depender del Europa, el otro equipo que opta a subir de forma directa después de ganar el pasado domingo en Lleida (0-1) y provocar que el conjunto azul solo se juegue el factor campo en el play off.Para mantener la actual tercera posición o incluso ascender a la segunda, lo que le aseguraría jugar la vuelta de la primera eliminatoria de promoción en casa, al Lleida solo le vale ganar, para no tener que depender de Badalona Futur –cuarto, a dos puntos– y Sant Andreu –quinto, a tres–. Por eso mismo, si pierde podría caer hasta la quinta plaza, si sus dos perseguidores cumplen, mientras que un empate le aseguraría ser al menos cuarto.El técnico de los leridanos, Ángel Viadero, recalcó la importancia de la victoria para no bajar en la tabla, pero también dijo que la posición final “no es ni mucho menos determinante después, porque tienes que jugar las mismas eliminatorias y en lo único que perjudica es en que tienes que jugar una posible prórroga fuera”, además de que en caso de empate al final de un tiempo extra la eliminatoria no se decidiría en los penaltis, si no que pasaría el mejor clasificado.Sin embargo, Viadero fue mucho más claro a la hora de aclarar que “tomaremos precauciones para llegar al play off de la mejor manera”, por lo que dio a entender que reservará a los jugadores que vienen arrastrando molestias en las últimas semanas y a los apercibidos de sanción (Cortijo, Becerra y Musa Isah), que si no ven hoy la quinta amarilla entrarán en el play off sin temor a sanción porque se limpian las amonestaciones.Así, con un once a priori menos habitual, el Lleida tratará de repetir el triunfo del año pasado en el Rico Pérez, donde goleó por 0-4, y ganar así por fin un duelo directo esta temporada.

Rivales asequibles para Badalona Futur y Sant Andreu

Badalona Futur y Sant Andreu, que pueden hacer caer al Lleida hasta la quinta plaza, visitan hoy (12.00) a dos rivales que no se juegan nada. Los primeros se miden a La Nucía, colista y descendido hace semanas, y el Sant Andreu se enfrenta a un Andratx con la salvación asegurada.