El entrenador del Mollerussa explota: “hace meses que el equipo no cobra”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, reveló, tras jugar el primer partido después de asegurar la salvación, la dura situación que ha vivido su vestuario. “El equipo lleva unos meses trabajando contra todo, no solo lo que provoca el desgaste de la Liga a nivel deportivo, sino que es un grupo que lleva meses sin cobrar, lo están pasando mal”.

El técnico explicó que la situación “se debe a que las instituciones no están cumpliendo y no pagan las subvenciones al día para que puedan cobrar los jugadores. La directiva está empeñada en hacerlo bien y así lo hacen, pero las instituciones no nos ayudan al no cumplir sus pactos”. “Les pido que cumplan con su palabra si después quieren venir al palco cuando nos enfrentamos a equipos de Primera en la Copa”, añadió.

Sobre el partido, el técnico también consideró clave el hecho de que ambos equipos llegaran salvados: “Es el partido típico de dos equipos que no se juegan nada y bajan la guardia en defensa. Hemos merecido el empate, me sabe mal porque me hubiera gustado puntuar como minimo”, argumentó el técnico.“Cuando hablo de relajación, es de todos, incluso de los árbitros”, dijo cuando fue preguntado por un gol que le anularon a Moró Sidibé por un fuera de juego muy dudoso. “En la jugada de Sidibé ha levantado el banderín porque era lo mas fácil”, añadió.

Finalmente, al ser preguntado por los últimos resultados del equipo, justificó a los jugadores gracias a la consecución del objetivo: “Los jugadores han cumplido para llegar al objetivo de la permanencia, y una vez cumplido, ahora es normal que haciendo tantos días que no cobran la gente se relaje”.