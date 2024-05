L'entrenador del Mollerussa explota: “fa mesos que l’equip no cobra”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va revelar, després de jugar el primer partit després d’assegurar la salvació, la dura situació que ha viscut el seu vestidor. “L’equip porta uns mesos treballant contra tot, no només el que provoca el desgast de la Lliga a nivell esportiu, sinó que és un grup que fa mesos que no cobra, ho estan passant malament.”

El tècnic va explicar que la situació “es deu al fet que les institucions no estan complint i no paguen les subvencions al dia perquè puguin cobrar els jugadors. La directiva està entossudida a fer-ho bé i així ho fan, però les institucions no ens ajuden al no complir els seus pactes”. “Els demano que compleixin la seua paraula si després volen venir a la llotja quan ens enfrontem a equips de Primera a la Copa”, va afegir.

Sobre l’encontre, el tècnic també va considerar clau el fet que els dos equips hi arribessin salvats: “És el partit típic de dos equips que no es juguen res i abaixen la guàrdia en defensa. Hem merescut l’empat, em sap greu perquè m’hauria agradat puntuar com a mínim”, va argumentar el tècnic.“Quan parlo de relaxació, és de tots, fins i tot dels àrbitres”, va dir quan va ser preguntat per un gol que van anul·lar a Moró Sidibé per un fora de joc molt dubtós. “En la jugada de Sidibé ha aixecat el banderí perquè era el més fàcil”, va afegir.

Finalment, al ser preguntat pels últims resultats de l’equip, va justificar els jugadors gràcies a la consecució de l’objectiu: “Els jugadors han complert per arribar a l’objectiu de la permanència, i una vegada complert, ara és normal que fent tants dies que no cobren la gent es relaxi.”