El Mollerussa opta pel silenci sobre l’impagament d’institucions

La difícil situació en la que es troba la plantilla del CFJ Mollerussa, després de denunciar diumenge l’entrenador Jordi Cortés, que portaven mesos sense cobrar a causa que els ajuts de les institucions no han arribat no ha passat desapercebuda.

No obstant, el president del club Jaume Vallverdú va eludir ahir fer declaracions sobre això a preguntes d’aquest diari, assegurant que no era el moment. Es pot recordar que Jordi Cortés va revelar, després de jugar diumenge el primer partit després d’assegurar la salvació, la dura situació que ha viscut el seu vestidor. “L’equip porta uns mesos treballant contra tot, no només el que provoca el desgast de la Lliga a nivell esportiu, sinó que és un grup que porta mesos sense cobrar, ho estan passant malament”.

El tècnic va explicar que la situació “es deu que les institucions no estan complint i no paguen les subvencions al dia perquè puguin cobrar els jugadors. La directiva està entossudida a fer-ho bé i així ho fan, però les institucions no ens ajuden en no complir els seus pactes”. “Els demano que compleixin la seua paraula si després volen vindre a la llotja quan ens enfrontem a equips de Primera a la Copa”, va afegir Cortès.

Cal tenir en compte que el salt de categoria va suposar un increment del pressupost, que ha passat dels 290.000 de l’any passat –entre la base i el primer equip– a uns 350.000 d’aquesta temporada. Uns 60.000 euros més per atendre l’increment de despeses. “Hem hagut d’ampliar el staff tècnic i també costen més ara els arbitratges i les fitxes federatives”, va dir abans d’iniciar-se la temporada Jaume Vallverdú.