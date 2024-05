El Mollerussa opta por el silencio sobre el impago de instituciones

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

La difícil situación en la que se encuentra la plantilla del CFJ Mollerussa, tras denunciar el domingo el entrenador Jordi Cortés, que llevaban meses sin cobrar debido a que las ayudas de las instituciones no han llegado no ha pasado desapercibida.

Sin embargo, el presidente del club Jaume Vallverdú eludió ayer hacer declaraciones al respecto a preguntas de este diario, asegurando que no era el momento. Cabe recordar que Jordi Cortés reveló, tras jugar el domingo el primer partido después de asegurar la salvación, la dura situación que ha vivido su vestuario. “El equipo lleva unos meses trabajando contra todo, no solo lo que provoca el desgaste de la Liga a nivel deportivo, sino que es un grupo que lleva meses sin cobrar, lo están pasando mal”.

El técnico explicó que la situación “se debe a que las instituciones no están cumpliendo y no pagan las subvenciones al día para que puedan cobrar los jugadores. La directiva está empeñada en hacerlo bien y así lo hacen, pero las instituciones no nos ayudan al no cumplir sus pactos”. “Les pido que cumplan con su palabra si después quieren venir al palco cuando nos enfrentamos a equipos de Primera en la Copa”, añadió Cortés.

Hay que tener en cuenta que el salto de categoría supuso un incremento del presupuesto, que ha pasado de los 290.000 del año pasado –entre la base y el primer equipo– a unos 350.000 de esta temporada. Unos 60.000 euros más para atender el incremento de gastos. “Hemos tenido que ampliar el staff técnico y también cuestan más ahora los arbitrajes y las fichas federativas”, dijo antes de iniciarse la temporada Jaume Vallverdú.