Los 4x400 de Berta Segura y Bernat Erta, a los Juegos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La delegación española de atletismo cerró su participación el domingo –madrugada en España– en los Mundiales de Relevos que se disputaron en Bahamas el fin de semana con la consecución de dos billetes para los Juegos Olímpicos de París de este verano, los dos 4x400 con presencia en la convocatoria de los leridanos Berta Segura y Bernat Erta, con mención especial para el femenino que lo logró además batiendo el récord de España que tenía más de tres décadas de antigüedad. Los otros tres equipos de relevos, el 4x400 mixto con Berta Segura y los dos 4x100 con presencia en el masculino del leridano Arnau Monné, no lograron billete para París.

La mejor noticia la dio el cuarteto formado por Berta Segura, Blanca Hervás, Carmen Avilés y Eva Santidrián, diferente al del sábado del que se cayeron en esta ocasión Herminia Parra y Laura Bueno. El equipo corrió la tercera serie junto a Australia, Chequia, Bélgica y Zambia y rayó a un gran nivel para conseguir meter al 4x400 femenino por primera vez desde Sydney 2000. Avilés (53.35), Segura (51.24), Santidrián (51.29) y Hervás (51.42) firmaron un sensacional crono de 3:27.30 para finalizar segundas y con el billete olímpico, con premio extra ya que las cuatro batieron el récord de España de 3:27.57 en poder de Julia Merino, Blanca Lacambra, Sandra Myers, Gregoria Ferrer y Esther Lahoz desde el Mundial de Tokio de 1991.También estará en París el 4x400 masculino que conformaron Iñaki Cañal (46.19), Manuel Guijarro (44.83), Óscar Husillos (45.92), que no pudo estar el sábado por problemas gastrointestinales,y Julio Arenas (45.45) y que lo hicieron ganando su serie con un tiempo total de 3:02.39, por delante de Polonia (3:02.91), República Checa (3:03.00), Zambia (3:03.18), Jamaica (3:05.09), Barbados (3:06.54), Senegal (3:09.00) y Guyana (3:10.01), y liderando tres de las cuatro postas. Al contrario que el sábado, esta vez no estuvo en el cuarteto el leridano Bernat Erta, que se quedó en la reserva, pero ello no significa ni mucho menos que no esté en los Juegos Olímpicos. Luego, entre los convocados, el seleccionador del equipo será quien designe el cuarteto que competirá.