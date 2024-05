Carolina Marín, Princesa de Asturias de los Deportes por su palmarés, valores y espíritu de superación

Publicado por efe

Verificado por Creado: Actualizado:

La jugadora de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica, tricampeona mundial y heptacampeona de Europa, ha sido distinguida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 por su extraordinario palmarés y por los valores que transmite "dentro y fuera de la pista", como su espíritu de superación ante las lesiones.

Marín (Huelva, 1993), que fue capaz de acabar con la hegemonía asiática en este deporte, se proclamó campeona olímpica en Río 2016, y se hizo con el título mundial en tres ocasiones -2014, 2015 y 2018-, y con el europeo en siete, la última de ellas el pasado 14 de abril en Saarbrücken (Alemania).

Marín, cuya candidatura fue propuesta por el director general de Casa Asia, Javier Parrondo, y que toma el relevo en este premio del atleta keniano Eliud Kipchoge, bicampeón olímpico en maratón, ya hizo historia en 2014 al convertirse en la primera jugadora no asiática en entrar en el "top ten" mundialista de bádminton.

El jurado ha destacado el "extraordinario palmarés" de la jugadora, a la que ha ensalzado como "una referente internacional" al tratarse de la primera y única deportista no asiática campeona olímpica en esta disciplina, además de "la mejor jugadora de la historia del bádminton en España y una de las mejores del mundo".

A estos méritos deportivos se suma, según el jurado, que la jugadora es "un ejemplo de superación, fuente de inspiración y transmisora de valores, dentro y fuera de la pista".

Sin palabras

Marín, quien ha recibido la noticia cuando estaba entrenando, ha dicho que no tiene palabras y ha admitido que soñaba con el galardón "desde hace tiempo" al considerar que es "una manera muy bonita" de reconocer su carrera deportiva "por todo el trabajo, esfuerzo, dedicación y esos grandes objetivos y sueños que tenía".

"Estaba entrenando, he parado y me he puesto a llorar", ha dicho la onubense, que ha agradecido a sus padres haberle dado la oportunidad de ir a Madrid con 14 años y "cumplir el sueño de una niña que estaba un poco más loca que las demás". Marín, que comenzó a practicar el bádminton con ocho años en el Club Recreativo IES La Orden de su ciudad natal, encadenó desde sus inicios una interminable relación de éxitos.

En 2013 jugó con el equipo indio Banga Beats de Bangalore (ahora Bengaluru Raptors) la edición inaugural de la Liga India de Bádminton, una de las más importantes de las que se disputan en el mundo, y se convirtió en la primera española en ganar un Gran Premio de bádminton, el London Grand Prix Gold.

Fue la primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), y se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición.

Espíritu de superación

En 2021 una lesión de rodilla impidió a Marín competir en los Juegos de Tokio 2020, pero en 2022 regresó a las pistas y logró su sexto título europeo, y esa capacidad de superación le permitió el pasado año volver a subir al podio del Mundial como subcampeona.

Con 30 años puede ser considerada maestra en el arte de la resurrección, ya que el año pasado cayó en la final de los Mundiales y este está ganando torneos tan prestigiosos como el All England de camino a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En 2019 se rompió por completo su rodilla derecha, en julio de 2020 falleció su padre y en 2021 sufrió la misma lesión en su rodilla izquierda, algo que le impidió competir en el Mundial disputado en su casa, en Huelva, en el Palacio de Deportes que lleva su nombre, donde fue feliz proclamándose campeona de Europa en 2018.

El de los Deportes es el tercero de los ocho premios convocados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse, después de que esta semana se distinguiera a la historietista, cineasta y pintora francoiraní Marjane Satrapi con el de Comunicación y Humanidades, y la anterior al cantautor catalán Joan Manuel Serrat con el de las Artes.

Así, aún quedan por fallarse los galardones de Ciencias Sociales, el 15 de mayo; Letras, el 23 del mismo mes; Cooperación Internacional, el 29; Investigación Científica y Técnica, el 5 de junio, y por último Concordia, el 12 de junio.