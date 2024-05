Clos Pons patrocinará al Lleida durante el play off

El Grupo Pons, al que pertenece la bodega Clos Pons, patrocinará al Lleida Esportiu durante el play off de ascenso a Primera RFEF. El acuerdo, que se presentará en las próximas horas según ha podido saber este diario, comportará una colaboración relevante para el club ya que le ayudará a sufragar desplazamientos –el primero el de Yecla y si pasa eliminatoria el Lleida el siguiente y definitivo– y gastos ocasionados con motivo de la promoción de ascenso.

Esta colaboración, que podría no solo continuar sino ampliarse la próxima temporada, no conllevará en estos partidos de play off que el nombre de Clos Pons figure en la equipación del equipo. Cabe recordar que en enero, el CEO de Grupo Pons y piloto de rallies, Eduard Pons, y su copiloto Jaume Betriu recibieron un homenaje en el Camp d’Esports tras concluir el Dakar y fueron obsequiados con sendas bufandas por parte del Lleida durante el partido de Liga ante el Alzira. Eduard también asistió al reciente partido ante el Europa. La familia Pons siempre ha profesado su pasión y cariño por el club del Camp d’Esports. Basta recordar que Miquel Pons, tío de Eduard Pons, fue presidente de la UE Lleida en la época en que el máximo accionista era Josep Maria “Tatxo” Benet. Con Miquel Pons como presidente consiguió el Lleida el último ascenso, del que ahora se cumplirán 20 años, al recuperar la plaza en Segunda A que se había perdido tres temporadas antes.Por otra parte, el Lleida Esportiu abrió ayer la venta anticipada al público en general, tras haber dado prioridad a los abonados el lunes y el martes. Según el club, al término de la jornada de ayer ya llevaba vendidas 3.132 localidades. Cabe recordar que la venta anticipada continuará hasta el sábado inclusive, en horarios de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. Los abonados también pagan entrada, pero a mitad de precio en venta anticipada. Es decir, 10 euros la localidad de Tribuna, 7,5 la de Lateral y 5 la de Gol. También se han puesto a la venta packs de 5 y 25 entradas. Los de 5 cuestan en Tribuna 75 euros, en Lateral 45 y en Gol 25. Y los packs de 25, solo en Lateral (175 euros) y en Gol (100).