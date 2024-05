El Vila-sana se da un festín

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana se dio ayer un festín de goles ante el Cerdanyola, al que batió por 9-3 liderado por el póquer de Luchi Agudo y el ‘hat trick’ de Victòria Porta para seguir cuarto en la tabla, el día que Laura Barcons recibió el merecido homenaje por su retirada, contribuyendo con un tanto.

El Cerdanyola fue el primero en morder, con un doble disparo de Solé a los 20 segundos que hizo lucirse a Anna Salvat, ayer bajo palos por la baja de última hora de Coelho por unos problemas físicos en un pie. Fue un aviso que el Vila-sana supo convertir en positivo de la mano de Luchi Agudo, que a los dos minutos rompió la igualada inicial con un potente disparo desde la izquierda que entró por toda la escuadra. Laura Barcons tuvo el segundo en sus manos unos segundos después, pero la meta barcelonesa estuvo hábil para evitarlo.Solé lo volvió a intentar poco después y se topó de nuevo con Salvat y, en el minuto 8, Agudo enviaba un potente remate al palo. Fue el preludio del segundo tanto que anotaría la propia argentina después de una triple ocasión del Cerdanyola que la portera leridana desbarató. Fue una jugada calcada al 1-0, aunque esta vez por la derecha y, con un disparo raso, Agudo sorprendió por bajo a Vilarrasa. Poco le duró la alegría a las locales, ya que solo 20 segundos después, Castro culminaba una rápida contra para mantener a su equipo en el partido, algo que no le gustó nada al técnico Lluís Rodero, que pidió tiempo muerto rápidamente.El Vila-sana pasó a dominar el juego y el tercero no se hizo esperar, esta vez en una combinación entre Gime Gómez y Dai Silva que esta última culminó de disparo raso. El Cerdanyola, que acudió al partido con solo cinco jugadoras de pista, no se vino abajo y Solé envió la bola al larguero, igual que hizo Barcons poco después. El cuarto tanto local llegó en una jugada embarullada, en la que Agudo recogió su propio rechace para marcar el 4-1 después de que la bola tocara en el palo.En la reanudación, el partido quedó visto para sentencia después de anotar Victòria Porta el primero de los tres goles que anotaría de forma consecutiva. La goleada la cerró en una segunda parte muy plácida para las leridanas Laura Barcons, que anotó el 9-3 definitivo faltando poco más de dos minutos para el final, momento en el que se paró el partido para que recibiera el primero de los homenajes, abrazada a sus compañeras y llorando de emoción.

Laura Barcons acaparó ayer todo el protagonismo de un partido prácticamente de trámite para el Vila-sana, en el que la jugadora barcelonesa fue de las destacadas anotando el tanto que redondeaba la goleada y que dio paso a los actos de su homenaje después de anunciar esta semana que colgaba los patines al final de la presente temporada. “No me esperaba todo esto”, reconoció Barcons, de 25 años, a los micrófonos de Lleida TV al acabar el partido.

La jugadora de Vic, que lleva tres campañas en el club del Pla d’Urgell, dijo que la decisión de retirarse la tomó hace muy poco, antes de afrontar los dos títulos en los que el Vila-sana quedó apeado en la tanda de penaltis, la Copa y la Final Four de la Champions League. “Tenía claro que pasara lo que pasara en las dos copas me quedaría con la decisión que tomé. Estos días han sido un poco de liberación después de tanto tiempo con la duda de si seguir o no jugando. Lo que sí tenía muy claro es que si seguía un año más lo haría en el Vila-sana, porque aquí me han cuidado muy bien, no he tenido ninguna queja de nadie y se está muy bien”, afirmó la jugadora de Vic.Barcons, que debutó con 15 años en la OK Liga con el Manlleu, dijo que tomó la decisión “porque lo he sentido así, creo que es un buen momento para hacer otras cosas”. Aún le queda el play off por delante y no oculta que ganar la Liga “es el objetivo de todo el mundo y acabar la temporada levantando un título sería lo mejor”, aseveró.