El Força Lleida vende más de 2.000 abonos para el play off

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Força Lleida ha superado ya los 2.000 abonos vendidos para la eliminatoria de cuartos de final del play off de ascenso a la Liga ACB que le enfrentará a partir de este próximo viernes al Alicante. Ayer tarde volvieron a formarse colas frente a las taquillas del pabellón Barris Nord de abonados y aficionados que querían comprar abonos o entradas. Tal fue la afluencia que a última hora el programa quedó colapsado. La venta, que se puede hacer también a través de la página web del club (http://flleida.acyti.com), seguirá siendo presencial en las taquillas todas las tardes desde la 18.00 a las 20.00 horas, y también antes del primer duelo de la serie, fijado para este viernes a las nueve de la noche.

Los abonos, que incluyen los dos primeros duelos del play off y un hipotético quinto partido de desempate, que también se jugaría en el Barris Nord, cuestan para los abonados séniors 35 euros y 25 para los júniors, mientras que para el público en general el precio es de 45 y 35, respectivamente. El abono también incluye de forma gratuita la camiseta del play off. En cuanto a las entradas, que se empezaron a vender el pasado viernes coincidiendo con el último partido de la fase regular ante el Menorca, tienen un precio de 25 euros para los aficionados séniors y de 20 para los júniors. Igualmente puede comprarse la camiseta de forma individual a un precio de 15 euros. Por otra parte, el segundo partido del play off de cuartos de final que se disputará el domingo en el Barris Nord ha cambiado de horario por exigencias de LaLigaTV. Inicialmente estaba previsto a las siete de la tarde, pero finalmente se ha adelantado dos horas y comenzará a las 17.00 horas. Asimismo, el Lucentum Alicante dio a conocer ayer los horarios de los partidos que se disputarán en su pista, que también se han fijado en viernes, a las 20.45, y el domingo, si fuera necesario, a las 19.00.