El ICG Força Lleida abre el play off de ascenso recibiendo al Alicante en un Barris Nord que lucirá una de las mejores entradas de la historia

El ICG Força Lleida inicia hoy (21.00/Lleida En Joc) el camino hacia la ACB que ha ilusionado a la afición durante toda la temporada, en la que el equipo ha alcanzado su récord histórico de victorias en la categoría (26), superando con creces el anterior de 23 y que le ha valido para acabar tercero.

El primer asalto de la serie al mejor de cinco partidos ante el Alicante, el séptimo clasificado, será en un Barris Nord que lucirá una de las mejores entradas de la historia, ya que el club ya ha vendido más de 3.700 abonos para el play off. Después de días en los que se han formado colas en las taquillas del pabellón leridano, el club confía en alcanzar los 6.000 espectadores para este y el resto de partidos en casa del play off.El conjunto leridano llega al duelo como el equipo más en forma de la Liga, después de encadenar nueve victorias consecutivas, una de ellas ante el propio Alicante en el partido de la segunda vuelta en el Barris Nord (91-77). La dinámica alicantina es prácticamente opuesta, ya que suma solo una victoria en los últimos cinco partidos, aunque fue ante el campeón Leyma Coruña (84-74). Además, de los últimos 10 solo ha logrado tres victorias y todas ellas han sido en casa.

De hecho, su último triunfo como visitante fue en su visita al Cantabria, el 3 de marzo (65-82).Pese a la disparidad de dinámicas entre ambos equipos, el técnico del conjunto leridano, Gerard Encuentra, recordó que “lo que hemos logrado en Liga, ni los enfrentamientos directos, ya no vale. Todo arranca de cero, contra un rival que lo ha hecho bien y que seguro que nos lo pondrá difícil en estos primeros dos partidos”, ya que el segundo se disputará también en el Barris Nord el domingo (17.00).

Encuentra también destacó como peligro del rival que “cuando juegas como visitante, afrontas estos partidos con una liberación que no tienes como local, te atreves a probar cosas diferentes, mientras que el que juega en casa tiene esta presión de conservar el factor campo. El factor pista no es garantía, porque todos estamos muy igualados” y puso como ejemplo que “en el play off de la Euroliga, menos el Madrid, todos los equipos perdieron uno de los dos partidos en casa”.

Pese a dejar claro que el buen rendimiento en la fase regular de la Liga no vale para ser favoritos en la eliminatoria, Encuentra sí que destacó que “demuestra que somos un equipo muy competitivo y llegamos muy bien mental y físicamente, con confianza para plasmar nuestra idea de juego a alto nivel como hemos demostrado durante la temporada”.

Así, el técnico apuntó que “nuestra seña de identidad es ser un equipo intenso atrás y que quiere correr, sin tener claras individualidades”, algo que demuestran las cifras, ya que el conjunto leridano acabó la fase regular como el equipo que menos puntos recibe de la Liga (2.546), aunque el Alicante también destaca por sus buenas cifras defensivas, como el cuarto conjunto que menos encaja, con 2.608.Por su parte, Kenny Hasbrouck declaró que “como equipo estamos muy bien y solo esperamos empezar a jugar estos partidos, que son los que nos gusta a todos disputar”.