Edu Amat y Nuno Paiva, los mejores de abril y mayo

Edu Amat da instrucciones a Nico Ojeda durante un partido. - SANTI IGLESIAS

El gran final que ha protagonizado el Finques Prats Lleida Llista en la fase regular de la OK Liga ha servido, además de para salvar la categoría en la última jornada y para disputar una eliminatoria ante el Caldes que tiene como premio jugar en Europa la próxima temporada, para que el técnico Edu Amat y el portugués Nuno Paiva, hayan sido elegidos, respectivamente, mejor entrenador y mejor jugador de los meses de abril y mayo de la OK Liga. El Llista ganó los seis últimos partidos de la fase, lo que le sirvió para asegurarse la continuidad en la máxima categoría del hockey estatal.

“Veo esta distinción como un premio a la buena dinámica que ha tenido el equipo en esta parte final”, valoraba ayer Edu Amat, que junto con Paiva recogerán el trofeo acreditativo a la finalización del partido de mañana ante el Caldes (12.00) en el Onze de Setembre. “Es reconfortante que valoren tu trabajo y más después de una temporada en la que hemos tenido que superar momentos muy difíciles. Este trofeo individual es un premio a ese trabajo. Nuno es uno de los jugadores importantes del equipo y siempre está en los momentos decisivos”, añadió el técnico. Paiva ha finalizado la fase regular como el décimo máximo goleador de la Ok Liga, con 21 tantos.El Llista regresa mañana a la competición con el primer partido de la eliminatoria que le enfrenta con el Caldes, en la que está en juego una plaza para la competición europea. “La semana después de salvar la categoría nos la tomamos con menos presión, haciendo entrenamientos más lúdicos para desconectar un poco”, explicaba. “Pero esta semana ya hemos vuelto a entrenar con intensidad, porque queremos ir a Europa. Sería la octava temporada consecutiva”.

El Vila-sana cierra hoy la fase regular de la Liga en la pista del Igualada

■ El Vila-sana afronta hoy en la pista del Igualada (13.00) el último partido de la fase regular de la Liga, en una jornada que se disputa en horario unificado y en la que el equipo del Pla d’Urgell se juega acabar tercero o cuarto. Los dos primeros puestos están decididos para Palau de Plegamans y Telecable Gijón, mientras que el tercero y cuarto que completa el play off por el título, se lo juegan Fraga y Vila-sana, que es actualmente cuarto, a un punto del Fraga, que visita al Sant Cugat.“Afrontamos el partido con el objetivo de sumar los tres puntos, además de mejorar cosas de cara al play off”, explicaba el técnico Lluís Rodero, que pide a sus jugadoras “concentración para llegar con buenas sensaciones al play off”, añadió. El rival de hoy, el Igualada, ya está descendido.