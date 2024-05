El Palau, rival en el play off

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana cerró ayer la fase regular de la OK Liga con un empate tan inmerecido como intrascendente en la pista del descendido Igualada (2-2), en un partido en el que estuvo muy negado en ataque, enviando hasta cinco bolas al palo y errando una falta directa. Al final dos goles de penalti de Victòria Porta evitaron la derrota y ahora las del Pla, que han acabado cuartas, se medirán al líder Palau de Plegamans en las semifinales del play off por el título que arranca el próximo sábado, con el factor pista desfavorable para las leridanas.

El Vila-sana no tuvo una buena puesta en escena y fue el Igualada, pese a no jugarse nada, el que salió más decidido. Al primer minuto de juego avisó Mas con un duro disparo que detuvo Anna Salvat, pero la joven portera internacional nada pudo hacer un minuto después para evitar el primer tanto local, obra de Carolina Herrera en una gran jugada personal. Lluís Rodero no tardó en pedir el primer tiempo muerto porque no le gustaba lo que estaba viendo. Sus instrucciones surtieron efecto, al menos en la actitud de su equipo, que regresó con una mayor intensidad y durante unos minutos acorraló a las igualadinas en su parcela, aunque sin suerte en la definición. Luchi Agudo fue la más incisiva de las leridanas, pero los tres disparos que intentó los detuvo sin mayores problemas Laia Navarrete, que también desbarató un contragolpe de Maria Porta en ecuador del primer tiempo. Flor Felamini también lo intentó, al igual que Barcons, pero la portera local, de largo la mejor del partido, mantuvo su portería a cero, esta vez con la ayuda del palo. Y cuando más intenso era el dominio de las del Pla d’Urgell llegó el segundo tanto del Igualada de bellísima factura. Balcells, casi cayéndose, asiste a Maura Santo que frente a Salvat remata a media altura como si de un revés tenístico se tratara. El Vila-sana reaccionó de inmediato y gracias a un penalti transformado por Victòria Porta.Las leridanas insistieron, pero llegaron al descanso perdiendo y con la tercera plaza ya imposible, dado que el Fraga goleaba 0-4 en Sant Cugat. De regreso de los vestuarios, el Vila-sana, con Coelho bajo palos, dominó por completo y gozó de ocasiones para ganar e, incluso, golear. A los 30 segundos Barcons envió la segunda bola al palo y Felamini, tras detener Navarrete una pena máxima, volvió a toparse con la madera. Las leridanas no dejaron de intentarlo en ningún momento, embotellando por completo a un Igualada que pudo anotar el tercero con la décima falta del Vila-sana, pero Coelho le paró la directa a Herrera. Tampoco aprovechó Victòria la décima falta de las de la Anoia, pero dos minutos después empató de penalti. Las del Pla siguieron apretando, enviando dos bolas más al palo, y al final salvaron el empate pese a la exclusión de Gimena, precedida por un claro penalti sobre Silva, y gracias a que Coelho paró otra directa.

El equipo del Pla fue de menos a más y en la segunda parte pudo haber ganado por goleada

El Finques Prats Lleida Llista abre este mediodía (12.00) en el Onze de Setembre el play off ante el Caldes en el que está en juego una plaza para la WS Europe Cup. Los listados, que lograron la salvación en la última jornada tras encadenar seis victorias, quieren seguir en la competición europea por octava temporada consecutiva, y esto pasa por ganar hoy el primer duelo en una eliminatoria al mejor de tres partidos, con el factor pista a favor de los leridanos. De hecho, cada encuentro será como una final, ya que en caso de empate al final del tiempo reglamentario habrá una prórroga de dos partes de 5 minutos y, si persiste la igualada, se decidirá en los penaltis.

El técnico Edu Amat confía en alargar la buena racha de resultados, ahora con la tranquilidad de la permanencia asegurada. “Nos han faltado jornadas para podernos meter en el play off, pero ahora tenemos una eliminatoria para estar en Europa, que es algo muy bonito y como club queremos estar porque llevamos muchos años compitiendo y no queremos cortar esta racha”, señaló. Para el técnico del Finques Prats la clave del éxito “ha sido seguir confiando en el proyecto. Llevamos una racha que pocos equipos han conseguido a lo largo del año y queremos alargarla”, indicó. Amat también confía en el respaldo de la afición. “Ha sido siempre muy importante en las victorias que hemos conseguido. Somos conscientes de que la ciudad está viviendo un momento dulce a nivel deportivo, con el baloncesto y el fútbol arriba, pero invitamos a que vengan porque disfrutarán de una eliminatoria que será muy divertida para el espectador”, comentó. El partido de hoy podría ser el último de la temporada en casa, salvo que hubiera un tercero de desempate, que también se jugaría en Lleida.

“El Palau es el rival más fuerte, pero no tenemos miedo a nadie”

Lluís Rodero, técnico del Vila-sana, señaló que el Palau, al que se medirán en semifinales, “es el equipo que mejor juega, el más fuerte”, pero aseguró que “no tenemos miedo a nadie. Hay que hacer un buen primer partido (será en Vila-sana el próximo sábado) y si conseguimos ganar, tendremos dos opciones en las que la presión la tendrá el Palau”.Sobre el partido reconoció que “no hemos salido bien y en la primera parte nos ha faltado intensidad. Se ha notado que jugábamos contra un equipo que estaba descendido y no hemos sabido ni poner el chip que tocaba ni cambiarlo. En la segunda hemos dominado completamente, creando muchísimas ocasiones y no ganamos por falta de acierto. El resultado es lo de menos, pero lo hemos intentado en todo momento y las sensaciones no han sido malas”, señaló.