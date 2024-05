Europa está un poco más cerca

Edu Amat y Nuno Paiva, con los trofeos de mejor técnico y jugador del último mes en la OK Liga, posan con el resto de la plantilla. - SEBAS MONCUSÍ

El Finques Prats Llista dio ayer el primer paso para competir la próxima temporada en Europa por octavo año consecutivo, despues de golear por 7-3 al Caldes en el primer partido del play off. El equipo de Edu Amat, que siempre llevó la iniciativa en el marcador, dio todo un recital ofensivo, liderado por el hat trick de Sebas Moncusí, en lo que fue la goleada más amplia de la temporada.

El Llista no tardó en tomar ventaja gracias a Paiva. El portugués, que antes del partido había recibido el premio como mejor jugador del último mes de competición –Edu Amat lo recogió como mejor técnico–, recibió la bola y tras controlar empalmó un fuerte disparo desde diez metros que se coló por debajo del cuerpo del portero visitante, el leridano Jordi Pons. El tanto espoleó a los listados, que gozaron de varias ocasiones más para incrementar su cuenta, como un disparo de Ojeda y una doble acción de Moncusí.Pero quien marcó fue el Caldes gracias a Marc González, que estuvo hábil recogiendo un rechace de Javi Sánchez y adelantándose a su marcador marcó de espaldas. El tanto no descentró al Finques Prats y Duch, apenas un minuto después, volvió a poner a los suyos en ventaja al culminar una jugada personal. La alegría tampoco le duró demasiado al Llista, que recibió el segundo gol en una jugada calcada a la anterior. Pujadas recibió la bola en el área y de espaldas se revolvió para batir al meta andaluz restableciendo las tablas.El mismo jugador estuvo cerca de anotar el tercero, primero en un disparo que salió ligeramente desviado y luego en un remate a portería vacía que dio en la parte exterior. Edu Amat pidió tiempo y su equipo recuperó el control del juego y también del marcador merced a un contragolpe lanzado por Paiva, que asistió a Folguera para que este marcara a portería vacía. En plena presión local, Moncusí tuvo dos clarísimas ocasiones que desbarató Pons, pero no desperdició a tercera que tuvo y situó el 4-2 antes del descanso.A la vuelta de los vestuarios, el Caldes salió más intenso y pudo acortar distancias, primero en una contra de Gurri que Javi Sánchez salvó, y luego en una directa por la décima falta local que el meta andaluz atajó los dos disparos de Marc González. Y del posible 4-3 se pasó al 5-2 que anotó Moncusí en una gran jugada de ataque leridana. El partido se rompió por completo y Jordi Pons evitó una goleada aún mayor. El meta leridano del Caldes detuvo un disparo de Paiva y dos remates seguidos del propio portugués y de Ojeda, aunque nada pudo hacer ante el oportunismo de Moncusí, que firmó su hat trick para dejar el partido visto para sentencia (6-2). Aun así, el Finques Prats pudo hacer más grande la herida, ya que Paiva envió una bola al larguero y Ojeda, tras anotar el 7-2 de falta directa, erró poco después la segunda que intentó. Al final un gol en propia puerta, que le dieron a Pujadas, cerró el partido.

El que ha sido el utillero del equipo los últimos 7 años recibió ayer un emotivo homenaje al final del duelo

Edu Amat, entrenador del Finques Prats, alabó el juego de su equipo al final del partido y su carácter. “Queremos estar en Europa y los jugadores lo han demostrado”, apuntó el técnico listado, que reconoció que “era importante comenzar sumando el primer punto de la eliminatoria para dar tranquilidad de que si no te salen las cosas en Caldes te lo vuelves a jugar todo aquí en casa ante tu gente. Creo que hemos hecho un partido muy serio. Estoy muy contento de la primera parte que hemos hecho, controlando muy bien los tempos. Los dos goles son dos jugadas aisladas que sabemos que las podemos defender mejor, pero es que ellos son muy buenos en estas situaciones”.

Amat incidió en el juego que está haciendo su equipo ya desde hace unos meses. “Ahora mismo el equipo está en un momento en que los golpes que recibía antes eran muy duros ahora los sabe encajar bien y sigue siendo ambicioso. Estoy muy contento de cómo ha reaccionado el equipo a los dos goles encajados y creo que al final el resultado demuestra lo que ha sido el partido”, apuntó el técnico, que añadió: “hemos estado acertados en las contras y hemos marcado los goles en momentos decisivos, llegando al descanso con ventaja, que creo que ha sido un factor muy importante”. Edu Amat tiene claro que el duelo del próximo sábado (20.00) en Caldes será otra historia. “Vamos 1-0, pero allí comenzaremos de cero. Es una eliminatoria a tres partidos y tenemos que ganar dos. Tenemos la suerte de que ya tenemos el primero en el bolsillo y esto nos permite cometer un error. En Caldes será otro partidazo y preveo que para el espectador será muy divertido”, señaló.Por otra parte, el Alcoi se adelantó en el play out al ganar al Girona en los penaltis, mientras que Barça, Reus, Liceo y Noia tomaron ventaja en el play off por el título.