”Hoy es un día muy triste, nos toca pasar el luto”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Lleida, Ángel Viadero, empezó la rueda de prensa diciendo que “hoy es un día muy triste para nosotros, no hemos podido encontrar los caminos para conseguir un resultado positivo en un partido que nos ha costado mucho. Ahora solamente nos queda pasar el luto y pedir perdón a esta gran afición”. El cántabró puntualizó sobre el partido: “Nos ha costado mucho generar peligro, ellos han competido muy bien y ya en la primera parte hemos pasado apuros. Buscábamos un gol que nos volviera a meter en la eliminatoria pero no veíamos la forma de marcar, ellos han estado más intensos y han merecido pasar, solamente felicitar al rival por la eliminatoria”. Acerca de la temporada, el técnico destacó que “hemos ido de más a menos. Hemos tenido una segunda vuelta muy difícil donde los resultados en partidos importantes, incluso la suerte, no nos ha favorecido. Durante toda la temporada hemos trabajado mucho y bien, pero quizás en la segunda vuelta nos ha faltado aquella armonía de la primera”. Viadero añadió que “esta temporada hemos ilusionado a una ciudad, con un equipo creativo y valiente. He visto que mucha gente joven se ha volcado con el equipo y esto me ha llenado mucho. También el club ha ido haciendo pasos para crecer día a día y construir un futuro mejor”. Acerca de su futuro en el club, Viadero finalizó afirmando que “ahora mismo no estoy para pensar en esto. Simplemente quiero pasar el luto al igual que mis jugadores. Yo solamente quería hacerlo lo mejor posible durante la temporada”.

Por su parte Òscar Rubio afirmó que “hemos ido toda la segunda vuelta a remolque y esto nos ha afectado”. Finalmente, Joan Campins, también con ojos llorosos, concluyó que “solamente puedo pedir perdón a esta gran afición. He encontrado un lugar perfecto, donde soy feliz, pero ahora no sé lo que va a pasar”.