El Lleida Esportiu ha recibido siete ofertas por Quadri y Pereira lo tiene claro: deberán pagar la cláusula

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Luis Pereira aseguró que el centrocampista nigeriano Quadri Liameed, con contrato en vigor y uno de los jugadores más aclamados por la afición, seguirá la próxima temporada a no ser que otro club abone el montante de la cláusula, que no quiso revelar.

“A Quadri no lo voy a traspasar. Es un jugador muy importante para el equipo. He recibido hasta 7 ofertas por él y no he querido venderlo”, señaló. Además de Quadri, tienen contrato en vigor Cortijo y Musa, y se le ha ofrecido la renovación al lesionado de gravedad Neyder Lozano.

Ayer en las redes, algunos usuarios se preocuparon por la posibilidad de que no renueve Chuli, que lanzó un mensaje: “Familia! Mi futuro no lo sé ni yo, tranquilidad. Ya habrá tiempo de hablar de lo que viene”, junto a un corazón azul.