El Força Lleida se postula para organizar la Final Four de ascenso a la ACB el 8 y 9 de junio en el Barris Nord

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Força Lleida presentará mañana miércoles, día en que expira el plazo, su candidatura para organizar el 8 y 9 de junio la Final Four del play off de ascenso a la Liga ACB en el pabellón Barris Nord. El club leridano tomó la decisión definitiva la pasada semana después de reunirse con las instituciones locales, Paeria y Diputación, a las que consiguió arrancar un compromiso para que, en caso de lograr el anhelado ascenso a la Liga ACB, ambos organismos aumenten de una forma importante la subvención que ya aportan anualmente.

Como contrapartida, no ha pedido apoyo económico a las instituciones para sufragar los gastos de la Final Four, que irán a cargo del club, con el respaldo de algunos patrocinadores privados. El Força Lleida, que hace dos temporadas hizo una tentativa para presentar candidatura, aunque al final acabó desistiendo y recaló en Girona, va esta vez a por todas para conseguir traer la fase final al Barris Nord. La entidad deberá asumir unos gastos de organización superiores a otros años y que rondan los 100.000 euros.

Según las exigencias que marca la Federación Española de Baloncesto, el organizador deberá costear el alojamiento de los equipos participantes, de los árbitros y miembros de mesa y de todo el personal de la FEB, es decir, unas 60 habitaciones en régimen de pensión completa durante al menos tres días, además de toda la logística que suponen los partidos y de la televisión. A nivel de ingresos, la taquilla de los partidos se reparte al 50% entre la sede y el organismo federativo. En la documentación que presentará mañana el club a la FEB a través de la Federación Catalana se incluye una carta de apoyo de las instituciones y una garantía de la viabilidad de la ciudad para acoger un evento de esta magnitud.

El Força Lleida, que tiene muy encarrilada su clasificación para la Final Four después de ganar los dos primeros partidos de su serie ante el Alicante, que podría cerrar este mismo viernes si consigue ganar en el Centro de Tecnificación, tendrá como principales rivales para ser la sede a Burgos y, sobre todo, a Estudiantes, dado que la capital burgalesa ya organizó la Final Four la pasada temporada. El conjunto colegial es el gran favorito a pesar de que no podrá contar con su pista habitual, el Wizink Center, ya que por esas fechas está ocupado por un concierto. No obstante, se barajan dos escenarios alternativos, la Caja Mágica, donde se disputa el Mutua Open de tenis, o el Madrid Arena, en ambos casos con una capacidad en torno a los 12.000 espectadores, el doble de lo que puede ofrecer el Barris Nord.