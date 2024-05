Val d'Aran UTMB de récord

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La trail running Val d’Aran by UTMB batirá récords en su cuarta edición, prevista del 3 al 7 de julio próximos. La prueba aranesa, una de las más multitudinarias que se disputan en Europa y la más concurrida de España, ha alcanzado ya los 6.000 atletas inscritos, medio millar más de los que tomaron parte el año pasado.

La cita, que seguirá siendo la final europea para dar acceso a las UTMB World Series Majors de Chamonix, ha superado todas las previsiones de los organizadores. De hecho, los 700 dorsales de la prueba reina, la Torn dera Val d’Aran (VDA), de 163 kilómetros de recorrio y más de 10.000 metros de desnivel positivo, se agotaron a los 20 días de abrirse el plazo (el precio de las inscripciones oscila entre los 39 euros y los 260, en función de la distancia y del dorsal). El resto de distancias han ido completándose también en tiempo récord, ya que en febrero prácticamente no quedaba un dorsal libre. La Camins d’Her (CDH), de 110 kilómetros y más de 6.400 metros de desnivel positivo, también hace tiempo que completó los 1.400 dorsales puestos a la venta, igual que los 2.000 ofertados de la Peades d’Aigua (Pda), de 55 kilómetros y 3.300 metros de desnivel, y los 1.000 de la Experiència d’Aran (ESP), de 32 km. y 2.100 m. Actualmente solo queda algún dorsal libre en la distancia más corta de las cinco que tiene el programa, la Sky, de 15 km. y 800 metros.Este año la participación extranjera superará a la nacional, con un 55 por ciento del total. Por países, España sigue siendo el líder del ranking con más de 3.000 corredores, seguido de Francia, con algo más de 1.600 y Portugal, con cerca de 300, mientras que en el cuarto lugar aparece China con casi 200 atletas, una cifra que ha sorprendido a los organizadores. “Seguimos teniendo un gran impacto a nivel internacional, como prueba que el 55 por ciento de los inscritos son de fuera de España y el 20% de fuera de Europa, siendo China el cuarto país con más inscritos, lo que prueba que llegamos a muchos mercados, y eso que no hacemos ninguna promoción”, explica Xavier Pocino, responsable de la prueba, quien reconoce que “la marca UTMB es muy potente y eso ayuda, pero si no hiciéramos las cosas bien, no tendríamos esta participación”.Pocino también ve complicado crecer en número de inscritos en este formato actual. “Creemos que hemos llegado a un tope de participación. Podríamos aumentar en número siempre y cuando ampliásemos los días de competición. Ahora empezamos en miércoles, por lo que habría que adelantarlo al lunes. Sería la única manera para tener más participantes, porque las carreras actuales ya están al límite permitido por logística y seguridad, que es lo importante”, afirmó.

Un impacto económico directo en el valle de 3 millones de euros

La disputa de la Val d’Aran by UTMB supone cada año un impacto económico en el valle de unos tres millones de euros, según un estudio que los organizadores del evento hicieron recientemente. “El impacto directo sobre el territorio es de tres millones y el impacto mediático de la marca está en torno a los 4 millones, que son cifras importantes”, apunta Xavier Pocino, que destaca también que “durante los días de competición la ocupación hotelera en la zona será del cien por cien”. Se estima que durante la semana de competición pasarán más de 20.000 personas relacionadas con el evento, entre participantes, entrenadores y familiares.

La salida será desde el gran parking de Vielha

La cuarta edición de la Val d’Aran by UTMB mantendrá el mismo programa de pruebas y distancias del año pasado, con la única novedad de la salida y llegada de los corredores, que se traslada al parking del centro de Vielha, donde estaban los antiguos cuarteles militares. En esa zona también se ubicará la feria del corredor, que este año aumenta en un 20 por ciento el número de estands.

Concurso para elegir la mascota de la prueba

Una de las iniciativas que han llevado a cabo los responsables de la prueba aranesa ha sido la organización de un concurso de dibujo entre los diferentes colegios de la Val d’Aran para elegir la mascota del evento, que será un animal, aunque aún no se ha desvelado cuál. Se han recibido más de 300 dibujos, de los que saldrá un ganador. Asimismo, próximamente se abrirá otro concurso para elegir el nombre.

Facilidades para las embarazadas

UTMB, en su intento de facilitar y fomentar la participación de las mujeres en las carreras de trail running, ha puesto en marcha una nueva política relativa al embarazo, que garantiza el reembolso de los gastos y una inscripción prioritaria válida durante 5 años a las mujeres embarazadas, y de 2 años a las parejas de estas o a los padres y madres que adopten. Además, UTMB también fomentará la participación de atletas en situación de discapacidad. Por otra parte, este año se han puesto a la venta los dorsales solidarios al precio de 500 euros, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Discapacitados de Aran, que se encargan de confeccionar los trofeos, y a Càritas d’Urgell.