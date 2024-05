El leridano Joel Donés triunfa en México

Recién llegado a su Lleida natal, Joel Donés luce con orgullo las dos medallas que ha ganado con su equipo, el Cancún CF, en la Liga de Expansión, la Segunda división mexicana. Este joven preparador físico, que cumplirá 34 años la semana que viene, acumula ya una destacada experiencia en el fútbol estatal y en el internacional. Ha ejercido como preparador físico en Hong Kong y, la pasada temporada en el Goa hindú, además de equipos como el Lleida Esportiu, el Europa y el Águilas. “Ha sido una temporada histórica para el club y para mí”, explica. El Cancún, club fundado en junio de 2020, ha conseguido sus dos primeros títulos de su historia, campeones del Torneo Apertura y, el pasado fin de semana, Campeón de Campeones de la Liga Expansión mexicana, que enfrenta a los ganadores del Apertura y del Clausura. No hay ascenso a Primera, porque la Liga mexicana de la máxima categoría es una competición cerrada.

“Para mí ha sido una experiencia increíble. No se puede describir la felicidad que supone ganar un título. ¡Imagina con dos la misma temporada!”, añade. El entrenador del Cancún es el mexicano Luis Arce, un profesional joven, de la misma edad que Joel. “Ocho años de experiencia profesional, saliendo de casa para tener una oportunidad y que lleguen estos dos títulos, me hace muy feliz”, insiste.Después de ejercer la pasada temporada como preparador físico del Goa, en la India, el pasado verano le llegó la oportunidad de entrenar en México. El Cancún es un club que gestiona el grupo Blue Crown Sports, con sede en Houston y que también es el propietario del CD Leganés. “Buscaba un proyecto nuevo porque quería seguir creciendo. Y la propuesta del Cancún me pareció interesante, mejoraba las condiciones de trabajo y es fútbol profesional, que es donde quieres desarrollar tu profesión”.Donés firmó por dos temporadas, por lo que una vez finalice sus vacaciones en Lleida, regresará a esa ciudad turística mexicana, a la que se ha adaptado muy bien. “La gente es muy educada y te ayudan mucho. Hace muchísima calor, por lo que cuando no entrenas estás en casa, en la piscina o en la playa”.Y como todo campeón que se precie, pudo vivir la rúa en la que ofrecieron la copa a la afición. “Fue divertido, aunque como nunca habían ganado nada, tampoco tienen tradición”, ríe.