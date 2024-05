Un número uno leridano

El tenista leridano Miquel Puigdevall se ha situado como el número uno del ranking internacional en dobles, en la categoría de +60, después de haberse proclamado recientemente subcampeón del mundo en la competición que se celebró en Ciudad de México. Puigdevall (Lleida, 31-8-1963), es un habitual de las convocatorias de las selecciones españolas de veteranos y, como capitán del equipo +60, ganó el bronce por equipos en esta misma competición. En el ranking individual de la ITF ocupa la octava posición “No me lo esperaba”, explica. “Es la primera vez que llego al número uno. Había llegado a ser el número 4 en dobles y el 5 individual y ha sido una agradable sorpresa verme como el número uno”.

Sus últimos buenos resultados le han catapultado en la clasificación mundial. Actual campeón de España, título que defenderá la semana que viene en Llafranc, en los últimos meses ganó un ITF 1.000 en México, en individual y dobles; fue finalista en un ITF 700 en China y ganó, también en dobles, en Hong Kong, en otro ITF 700. “Con estos resultados sabía que habría subido posiciones, pero no esperaba liderar el de dobles”, explica. Con España ha sido dos veces campeón del Mundo, cinco veces subcampeón y otras dos veces medalla de bronce.Puigdevall admite que para lograr estos resultados “te has de dedicar. Entreno una hora y media a diario” y también utiliza ropa de electroestimulación. De hecho, es el representante en Europa de la marca Bodyteceurope.com y, en España, de Relonge.club. Aunque afirma que no vive del tenis, sí que es un jugador cotizado. Disputa torneos con su club, el CT Tarragona y, desde hace 19 años, juega con un club de Hamburgo el Campeonato Alemán de Veteranos. “Además, acabo de fichar por el CT Porto, para jugar el campeonato portugués que se disputa en Lisboa del 20 al 23 de junio. Conseguir buenos resultados hace que los clubes se fijen en ti y quieren que juegue con ellos y también me invitan a torneos”, añade.