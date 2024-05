El ICG Força Lleida liquida la serie ganando en Alicante y llega a su segunda Final Four en tres años

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida disputará su segunda Final Four de ascenso a la ACB en tres años, después de sacar ayer el billete por la vía rápida ganando el tercer partido del play off de cuartos (58-73) en Alicante, una victoria, la duodécima consecutiva, que se cimentó en unos primeros 14 minutos demoledores, en los que logró una ventaja insalvable de 27 puntos. El cuadro leridano encarriló la victoria en un primer cuarto e inicio del segundo primorosos, en los que pasó literalmente por encima de un Alicante completamente groggy. La batalla táctica la ganó claramente Gerard Encuentra ante un Antonio Pérez sin recursos. El triple inicial Harris fue un mero espejismo y los leridanos, con Krutwig y Villar, empezaron a dinamitar el partido. El estadounidense dominando sin oposición ambas pinturas y el base barcelonés haciéndole un roto a Harris jugando al poste bajo y aprovechando su superioridad física. Siete puntos sacó Villar en esta jugada muy mal defendida por los alicantinos, que en ataque lo fallaban casi todo. Con 9-21 en el marcador a tres minutos para llegarse al final del primer periodo, Pérez pidió un tiempo muerto que de nada le sirvió, ya que su equipo regresó a pista hundido y Lobo lo acabó de apuntillar con cinco puntos finales, los tres últimos en una jugada de fe de los leridanos, que salvaron hasta tres veces un balón y que acabó con el triple del barcelonés, una prueba que dejaba bien claro qué equipo había salido más enchufado a pista (4-35 en valoración y 6 a 14 en rebotes). El arranque del segundo asalto fue también demoledor. Un parcial de salida de 2-13, con dos triples de Vega y Brito y con Krutwig jugando a sus anchas en la zona, permitió al ICG Força Lleida alcanzar su máxima ventaja en todo el duelo, 27 puntos (12-39), aún con seis minutos para llegarse al descanso. El técnico decidió no parar el partido pero dio entrada al veterano Ventura, y el exverdinegro, junto a Kostadinov, lideraron la reacción. Un parcial de 9-1, que situaba la renta en 19 tantos (21-40, m.17), obligó a Encuentra a pedir su primer tiempo muerto, una acción que repetiría faltando 30 segundos para el intermedio tras encajar otro parcial, ahora de 7-2 –un global de 16-3–, que metía de lleno al Alicante en la batalla cuando todo parecía liquidado (28-42). La arenga del técnico leridano pareció dar efecto de regreso de los vestuarios, ya que sus jugadores recuperaron los 20 puntos de renta (28-48) con Hasbrouck asumiendo los galones. Pero los locales no tiraron la toalla y lograron situarse a 11 (39-50), lo que obligó a Encuentra a parar otra vez el partido. De vuelta, un triple de Brito y dos canastas seguidas de Kuath enmudecieron el pabellón alicantino elevando la renta a 17, que aún creció hasta los 23 en un último periodo (48-71) en el que el Força Lleida supo rentabilizar su renta, con un Jaume Lobo estelar.