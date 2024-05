Xavi: “Me marcho con la conciencia tranquila”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, dijo ayer, en la previa del último partido de LaLiga contra el Sevilla (Sánchez Pizjuán, 21.00 DAZN), marcharse “con la conciencia tranquila” y con “una aprendizaje tremendo” tras dos temporadas y media al frente del conjunto azulgrana, una experiencia que calificó de “espectacular”.

“Hoy –ayer para el lector– lo hablaba con el staff y los jugadores que creo que podemos estar orgullosos, porque no era una situación fácil. Lo hemos dado todo. Hemos sido hombres de club y entendido y adaptado a algunas situaciones muy adversas. Creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque este año no se han cumplido los objetivos”, afirmó. Xavi admitió que “han sido días complicados”, pero que después de reunirse el viernes con el presidente Joan Laporta, no le queda más remedio que aceptar que no seguirá, pese a asegurar que él se sentía “motivado y con la ambición intacta”. “El presidente me transmitió sus razones por las que considera que el club necesita un cambio de rumbo, un cambio de entrenador, y a mí solo me queda aceptarlo y respetarlo, porque él es quien toma todas las decisiones. Nos dimos la mano, un abrazo y nos deseamos lo mejor”, explicó.Xavi no tuvo ni un solo reproche ni una mala palabra para Laporta. Al contrario, dijo estarle “agradecido” por darle la oportunidad de entrenar al equipo de su vida. “Quiero irme tranquilo y en paz”, insistió el preparador egarense, que sí que tuvo palabras de cariño para el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, “un hombre muy especial que nos ha transmitido confianza hasta el último momento”.Preguntado por cómo se resolverá el año que le queda de contrato, Xavi aseguró que ya dijo en su día que “no habrá ningún problema”. Lo que sí avanzó es su deseo de volver algún día a la entidad azulgrana. “¿Por qué no” Es el club de mi vida. Me gusta estar en el Barça, trabajar en el Barça. Y no me cierro la puerta, al contrario, ojalá pueda volver”, se sinceró.

“Ahora, lo que pienso es que necesito un descanso”, concluyó.

Matthäus cree que Flick emulará a Pep

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern de Múnich y campeón del Mundo con Alemania en 1990, cree que el nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick, emulará a Pep Guardiola. “Con Pep el Barcelona era espectáculo y gran fútbol y con Hansi pueden recuperar esa magia”, afirmó ayer.

Unai Simón, el meta menos goleado

Unai Simón, portero del Athletic, logró ayer el Trofeo Zamora como guardameta menos goleado en Primera con 33 dianas en 36 compromisos, es decir, con un coeficiente de 0,91. El noruego Sorloth, del Villarreal, se quedó sin Trofeo Pichichi tras lesionarse durante el partido ante Osasuna.

El Bernabéu despide a Kroos con un empate ante el Betis

El Real Madrid empató ayer ante el Betis (0-0) para cerrar la Liga en la que se ha proclamado campeón, en un partido que sirvió para despedir a Toni Kroos en su último partido en el Bernabéu antes de su retirada después de la Eurocopa. El alemán, visiblemente emocionado, fue homenajeado en el estadio donde ha jugado las últimas 10 temporadas. Por otra parte, Osasuna empató ante el Villarreal (1-1) en el último partido de Jagoba Arrasate como técnico rojillo y el Almería, colista, goleó al también descendido Cádiz por 6-1.