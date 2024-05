El Vila-sana cierra la plantilla con Dana Antón y Ana Horche

El Vila-sana, que actualmente se encuentra disputando el play off por el título de Liga, ya ha completado la plantilla con la que competirá la próxima temporada. Los dos únicos fichajes son Dana Antón, que procede del Voltregà y Ana Horche, que llega de Las Rozas, mientras que la única baja es la ya anunciada de Laura Barcons, que a sus 25 años se retira del hockey. El resto de integrantes de la plantilla están renovadas, según confirmó ayer el presidente del club, Ramon Porta. Se trata de las porteras Anna Salvat y Sandra Coelho y las jugadoras de pista Dai Silva, Luchi Agudo, Flor Felamini, Gime Gómez, Maria Porta, Victòria Porta y Sara Planella. También está renovado el entrenador, Lluís Rodero, tal como avanzó este diario.

“Con estos dos fichajes contamos de cara a la próxima temporada con un proyecto más amplio, con más jugadores y seguimos con el objetivo de trabajar con gente joven”, explicaba Porta. El presidente hace una valoración positiva, después de que el equipo haya disputado su segunda Final Four consecutiva en la Champions, y haber disputado la Copa, la Supercopa y estando de nuevo en el play off por el título. “El trabajo se está haciendo bien”, añade. “Por supuesto que queremos ganar títulos. Ya llegarán. Estamos cerca pero lo importante es que el proyecto que iniciamos hace tres años está funcionando”.Además de los dos fichajes para el primer equipo, el Vila-sana cuida a su filial, que compite en Nacional Catalana y para el que esta próxima temporada incorporará a dos jugadoras suizas y una chilena. “La familia del club sigue creciendo. Cuesta traer jugadoras a Vila-sana, pero la forma de trabajar del club cada vez es más conocida y la prueba es que se sigue incorporando gente, además del trabajo que hacemos con las jugadoras de la casa”, explica Porta. El club aloja en una casa a las jóvenes que se incorporan y además les facilita que sigan con sus estudios y les ayuda a encontrar trabajo.En lo deportivo, tras repetir como subcampeonas de Europa, disputan ahora el play off por el título de Liga y en el primer partido ganaron por 3-1 al Palau de Plegamans.