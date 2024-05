Agotadas las primeras entradas de la Final Four

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque la sede de la Final Four de ascenso a la Liga ACB no se conocerá hasta mañana, la fiebre para asistir a una cita que puede ser histórica para el baloncesto leridano ya se ha desatado. Ayer el Força Lleida dio la opción a sus abonados a que pudieran reservar a través de su página web las primeras 150 entradas para el evento, que se agotaron en apenas 26 minutos. Fue tanta la gente que se conectó en el mismo momento que el servidor quedó colapsado durante unos cinco minutos.

De momento el club no tiene previsto poner más localidades a la venta hasta conocer la sede, cuya decisión tiene previsto hacerla oficial la Federación Española mañana sábado, una vez se completen hoy los cuartos de final del play off, donde está inmerso otro de los equipos que también ha solicitado organizar esta fase final, el Gipuzkoa.A la espera del comunicado oficial, el Força Lleida hace ya semanas que tiene bloqueadas habitaciones en dos de los hoteles de 4 estrellas de la ciudad, uno para la FEB y otro para el colectivo arbitral y los tres equipos participantes, ya que el cuerpo técnico que capitanea Gerard Encuentra ha decidido no concentrar a sus jugadores, que dormirán en sus respectivos domicilios para no romper la rutina en caso de jugarse en Lleida. En las bases para optar a la Final Four se estipula que el organizador debe hacerse cargo de todo el alojamiento del personal FEB, árbitros y equipos, además de otros aspectos que suponen una inversión de 100.000 euros.

La Final Four se complica al clasificarse Estudiantes

El Estudiantes no dio pie a la sorpresa y superó ayer al Real Betis por 65-54 en el quinto y último partido de su eliminatoria de cuartos de final del play off de ascenso a la Liga ACB, un triunfo que le asegura un puesto en la Final Four que se disputará los días 8 y 9 de junio próximos. Esta clasificación refrenda al conjunto colegial como el gran favorito para ser elegido mañana como organizador de la fase final, en detrimento de Lleida, que hubiera ganado muchas opciones en caso de haber caído eliminado.Estudiantes, que dominó casi siempre el marcador, logrando hasta diez puntos de renta en el segundo cuarto, no logró sentenciar el partido hasta el tramo final del último periodo, ante un Betis que nunca se dio por vencido y que puso en muchos momentos el miedo en el cuerpo a un rival que tenía toda la presión encima. Antes de afrontar el asalto definitivo, los colegiales solo dominaban por tres puntos, 46-43, pero los triples de Murphy y Ferrando y el desacierto bético acabó decidiendo el pase madrileño.Hoy se completarán los cuartos de final con el partido de desempate que decidirá la eliminatoria entre el Tizona Burgos, que actuará como local, y el Gipuzkoa, otro de los equipos que han presentado candidatura para organizar la Final Four.