Ana Horche y Dana Antón ya se entrenan con el Vila-sana

A pesar de que todavía no ha finalizado la temporada y, por tanto, no pueden jugar con el equipo en el play off por el título, los dos fichajes que ha hecho el Vila-sana ya se entrenan con sus nuevas compañeras. Ana Horche y Dana Antón, jóvenes y con experiencia en la OK Liga, han empezado a ejercitarse a las órdenes de Lluís Rodero para adaptarse cuanto antes a un equipo en el que seguirán nueve de las diez jugadoras de la actual temporada, con la única baja de Laura Barcons, que se retirará al finalizar el play off, con 25 años.

Ana Horche (Madrid, 9-12-2002) llega procedente del Las Rozas y anteriormente había jugado con el Rivas. Asegura que ha aceptado la oferta del Vila-sana “por el nivel que tiene el equipo, que está jugando por todos los títulos en estos últimos años y por la calidad de sus jugadoras”. El club contactó con ella hace dos semanas y asegura que “me decidí muy rápido”. Vivirá en Vila-sana y compaginará el hockey con los estudios, ya que le falta un curso para terminar la carrera de Podología.Dana Antón (Barcelona, 12-3-2006), por su parte, alega motivos similares para incorporarse al equipo del Pla d’Urgell. “Es un club que lucha por títulos y eso me ha motivado a venir. Seguro que voy a aprender mucho al lado de este entrenador y estas jugadoras”. Antón procede el Voltregà y antes jugó en el Mataró y el Sant Cugat. La semana que viene hará la selectividad y explica que aún no tiene claro qué carrera estudiará.Ambas explican que tienen ganas de notar el calor de la afición del Vila-sana, a la que ya conocen como rivales. “Hay mucho ambiente en este pabellón y sus aficionados apoyan mucho”, añade Horche, que se ha fijado como objetivo “mejorar a nivel individual” y “madurar como persona y jugadora”. Añade que espera aportar “velocidad y capacidad de desbordar en el uno contra uno”.Dana Antón admite que su deseo es “ganar títulos con el Vila-sala”. Por su parte, considera que puede aportar “potencia, velocidad y visión de juego”. Se muestra ilusionada por incorporarse a una plantilla “que tiene muchas jugadoras de selecciones, que es otra de las cosas que me han ayudado a decidirme a venir aquí”.