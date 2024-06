Lleida se queda sin Final Four

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

No hubo sorpresas y Madrid será la sede de la Final Four de la LEB Oro, de donde saldrá el próximo domingo 9 de junio el equipo que acompañará al Coruña a la Liga ACB. La comisión ejecutiva de la Federación Española de Baloncesto lo decidió ayer por la mañana después de sopesar las tres candidaturas que habían quedado en la recta final, ya que Gipuzkoa se cayó el viernes al perder el quinto partido ante el Tizona Burgos.

Madrid y Lleida eran las dos claras aspirantes, dado que Burgos, que ya había albergado la Final Four el año pasado, quedaba prácticamente descartado. La decisión, según la nota que emitió ayer la FEB, se tomó por unanimidad de los doce componentes de la comisión, que se decantaron por la propuesta del Estudiantes, de la que valoraron, según reza en el escrito, aspectos como la amplia oferta hotelera y la capacidad del Madrid Arena, unos 12.000 espectadores, que dobla el aforo del Barris Nord, dos aspectos que ya se sabían cuando se cerró el plazo de candidaturas.El presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, se mostró resignado por una decisión que “era previsible”, dijo. “Los inputs que teníamos, al retrasarse tanto la decisión, era que sería Madrid, como así ha sido, pero la candidatura que habíamos presentado nosotros tenía posibilidades de ganar”, recalcó. No obstante, Aliaga reconoció que “no estamos decepcionados. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Presentamos un buen proyecto, una buena propuesta, pero ha ganado otra, que era previsible, pues ya está. Ahora lo que toca es conseguir que vaya mucha de nuestra gente a Madrid”, declaró.Ayer quedaron definidos los horarios de las semifinales, con el Estudiantes-Tizona a las 17.30 y el San Pablo-ICG Força Lleida a las 20.30. La final será el domingo a las 18.00.

El club recibirá algo más de un millar de entradas

El Força Lleida se puso a trabajar ayer para facilitar el desembarco de su afición en Madrid. A falta de que la FEB confirme las cifras, cada equipo tiene derecho al 10 por ciento del aforo del pabellón, unas 1.200 localidades, aunque también se podrán adquirir las entradas que la FEB pondrá a la venta para el público en general a partir del martes. “No podemos decir aún el número exacto de entradas que tendremos pero seguramente serán más de 1.000. Que la gente se vaya apuntando, con preferencia a los abonados, para que cuando sepamos ya las entradas de que disponemos, las adjudicaremos”, explicó Aliaga. Ayer, el club contaba ya con 500 prereservas hechas.Ayer el club abrió otra reserva online con un centenar más de localidades que se agotaron en apenas siete minutos, y por la tarde activó una reserva ilimitada para que todos aquellos abonados que quieran reserven su localidad hasta las 22.00 horas de hoy. Ayer también se dieron a conocer los precios de los abonos, que ascienden a 90, 75, 60 y 45 euros en función de la zona, y de las entradas para un partido, que cuestan 56, 47, 38 y 29. Asimismo, el club fletará autocares para los aficionados.