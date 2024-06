Lleida es queda sense Final Four

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

No hi va haver sorpreses i Madrid serà la seu de la Final Four de la LEB Or, d’on sortirà diumenge vinent 9 de juny l’equip que acompanyarà el Corunya a la Lliga ACB. La comissió executiva de la Federació Espanyola de Bàsquet ho va decidir ahir al matí després de sospesar les tres candidatures que havien quedat en la recta final, ja que Guipúscoa va caure divendres al perdre el cinquè partit contra el Tizona Burgos.

Madrid i Lleida eren les dos clares aspirants, atès que Burgos, que ja havia acollit la Final Four l’any passat, quedava pràcticament descartat. La decisió, segons la nota que va emetre ahir la FEB, es va prendre per unanimitat dels dotze components de la comissió, que es van decantar per la proposta de l’Estudiantes, de la qual van valorar, segons s’explica a l’escrit, aspectes com l’àmplia oferta hotelera i la capacitat del Madrid Arena, uns 12.000 espectadors, que dobla l’aforament del Barris Nord, dos aspectes que ja se sabien quan es va tancar el termini de candidatures.El president del Força Lleida, Albert Aliaga, es va mostrar resignat per una decisió que “era previsible”, va dir. “Els inputs que teníem, al retardar-se tant la decisió, era que seria Madrid, com així ha sigut, però la candidatura que havíem presentat nosaltres tenia possibilitats de guanyar”, va recalcar. No obstant, Aliaga va reconèixer que “no estem decebuts. Creiem que hem fet una bona feina, però hi ha coses que no depenen de nosaltres”. “Hem presentat un bon projecte, una bona proposta, però ha guanyat una altra, que era previsible, doncs ja està. Ara el que toca és aconseguir que vagi molta de la nostra gent fins a Madrid”, va declarar.Ahir van quedar definits els horaris de les semifinals, amb l’Estudiantes-Tizona a les 17.30 i el San Pablo-ICG Força Lleida a les 20.30. La final serà diumenge a les 18.00.

El club rebrà una mica més d’un miler d’entrades

El Força Lleida es va posar a treballar ahir per facilitar el desembarcament de la seua afició a Madrid. A falta que la FEB confirmi les xifres, cada equip té dret al 10 per cent de l’aforament del pavelló, unes 1.200 localitats, encara que també es podran adquirir les entrades que la FEB posarà a la venda per al públic en general a partir de dimarts. “No podem dir encara el nombre exacte d’entrades que tindrem, però segurament seran més de 1.000. Que la gent es vagi apuntant, amb preferència als abonats, perquè quan sapiguem ja les entrades que disposem, les adjudicarem”, va explicar Aliaga. Ahir, el club comptava ja amb 500 prereserves fetes.Ahir el club va obrir una altra reserva online amb un centenar més de localitats que es van esgotar en tot just set minuts, i a la tarda va activar una reserva il·limitada perquè tots aquells abonats que ho vulguin reservin la seua localitat fins a les 22.00 hores d’avui. Ahir també es van donar a conèixer els preus dels abonaments, que ascendeixen a 90, 75, 60 i 45 euros en funció de la zona, i de les entrades per a un partit, que costen 56, 47, 38 i 29. Així mateix, el club contractarà autocars per als aficionats.