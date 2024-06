'Queremos superar lo de Girona'

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida no estará solo en el Madrid Arena, que volverá a teñirse de color burdeos como ya lo hizo hace dos años en el pabellón de Fontajau, en la primera Final Four de la historia del club. Su presidente, Albert Aliaga, confía en que el desembarco de aficionados sea grande, como lo fue la temporada 2021-2022. “A la Final Four de Girona acudieron unos 1.200 aficionados y ahora lo tenemos que superar, y estoy convencido de que lo podemos lograr”, afirmó, al tiempo que reconoció que tanto el viaje, que supone el doble de kilometraje para los leridanos respecto a los dos equipos de Burgos, San Pablo y Tizona, como el elevado precio de las entradas y de los hoteles en Madrid, “nos penaliza mucho. La FEB habla de las condiciones hoteleras, pero también podría mirar el precio de los hoteles”, apuntó.

Al parecer, el elevado precio de los abonos que ha fijado el Estudiantes para esta Final Four, que ascienden a 90, 75, 60 y 45 euros en función de la zona, está dificultando mucho que aficionados que no son de los cuatro clubes participantes los adquieran, lo que podría dejar medio vacío el Madrid Arena, cuando su capacidad, de unos 12.000 espectadores, fue uno de los aspectos que más valoró la comisión ejecutiva de la FEB a la hora de decantar su voto por la candidatura colegial en detrimento de la de Lleida. El club leridano, además, había fijado unos precios de los abonos más baratos, en torno a la mitad.El Força Lleida ha recibido algo más de 750 prereservas de abonos para la histórica cita, la gran mayoría de abonados, una cifra que puede crecer aún más, ya que aún no se han contabilizado las peticiones de las empresas patrocinadoras y el club podrá solicitar a la FEB el número de abonos que precise. La Federación Española de Baloncesto abrió ayer por la tarde la aplicación en su página web para la venta de todos aquellos abonos de la Final Four que están reservados al público en general.En cuanto a los autocares fletados por para los aficionados, al precio de 40 euros, el Força Lleida completó ayer el tercero, con 170 seguidores en total, y va camino del cuarto. Además, se han bajado los precios de las camisetas, tanto de juego como del play off.

Hoy se pueden recoger los abonos reservados

Todos aquellos aficionados que hayan hecho estos últimos días una prereserva de los abonos para la Final Four ya podrán pasar a retirarlos a partir de hoy por las oficinas de club en el Barris Nord. Lo podrán hacer hasta el jueves día 6 en horario de mañana (de las 10.00 a las 13.00 horas) o tarde (entre las 16.30 y las 20.00). También podrán recoger el tiquet de reserva para el autocar, así como la compra de camisetas, cuyo precio ha bajado el club para la ocasión.

El equipo viajará el viernes al mediodía

La expedición del ICG Força Lleida tiene previsto viajar hacia Madrid el viernes al mediodía, después de la sesión que ha programado Gerard Encuentra a primera hora de la mañana en el Barris Nord. Aún no está claro si el equipo tomará contacto con el parquet del Madrid Arena esa misma tarde, o solo hará la habitual sesión de tiro en la matinal del sábado, unas horas antes de afrontar la segunda semifinal frente al San Pablo Burgos (20.30 horas).