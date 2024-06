“Volem superar allò de Girona”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida no estarà sol al Madrid Arena, que tornarà a tenyir-se de color bordeus com ja ho va fer fa dos anys al pavelló de Fontajau, a la primera Final Four de la història del club. El president, Albert Aliaga, confia que el desembarcament d’aficionats sigui gran, com ho va ser la temporada 2021-2022. “A la Final Four de Girona van acudir uns 1.200 aficionats i ara ho hem de superar, i estic convençut que ho podem aconseguir”, va afirmar, mentre que va reconèixer que tant el viatge, que suposa el doble de quilometratge per als lleidatans respecte als dos equips de Burgos, San Pablo i Tizona, com l’elevat preu de les entrades i dels hotels a Madrid, “ens penalitzen molt. La FEB parla de les condicions hoteleres, però també podria mirar el preu dels hotels”, va apuntar.

Pel que sembla, l’elevat preu dels abonaments que ha fixat l’Estudiantes per a aquesta Final Four, que ascendeixen a 90, 75, 60 i 45 euros en funció de la zona, està dificultant molt que aficionats que no són dels quatre clubs participants els adquireixin, la qual cosa podria deixar mig buit el Madrid Arena, quan la seua capacitat, d’uns 12.000 espectadors, va ser un dels aspectes que més va valorar la comissió executiva de la FEB a l’hora de decantar el seu vot per la candidatura col·legial en detriment de la de Lleida. El club lleidatà, a més, havia fixat uns preus dels abonaments més barats, al voltant de la meitat.El Força Lleida ha rebut una mica més de 750 prereserves d’abonaments per a la històrica cita, la gran majoria d’abonats, una xifra que pot créixer encara més, ja que encara no s’han comptabilitzat les peticions de les empreses patrocinadores i el club podrà sol·licitar a la FEB el nombre d’abonaments que necessiti. La Federació Espanyola de Bàsquet va obrir ahir a la tarda l’aplicació a la pàgina web per a la venda de tots aquells abonaments de la Final Four que estan reservats al públic en general.

L’Estudiantes ha fixat els abonaments entre 45 i 90 €, gairebé el doble del que proposava el Força Lleida

Quant als autocars noliejats per als aficionats, al preu de 40 euros, el Força Lleida va completar ahir el tercer, amb 170 seguidors en total, i va camí del quart. A més, s’han abaixat els preus de les samarretes, tant de joc com del play-off.

Avui es poden recollir abonaments reservats

Tots aquells aficionats que hagin fet aquests últims dies una prereserva dels abonaments per a la Final Four ja podran passar a retirar-los a partir d’avui per les oficines de club al Barris Nord. Ho podran fer fins dijous dia 6 en horari de matí (de les 10.00 a les 13.00 hores) o tarda (entre les 16.30 i les 20.00). També podran recollir el tiquet de reserva per a l’autocar, així com la compra de samarretes, el preu de la qual ha rebaixat el club per a l’ocasió.

L’equip viatjarà divendres al migdia

L’expedició de l’ICG Força Lleida té previst viatjar cap a Madrid divendres al migdia, després de la sessió que ha programat Gerard Encuentra a primera hora del matí al Barris Nord. Encara no està clar si l’equip prendrà contacte amb el parquet del Madrid Arena aquella mateixa tarda, o només farà l’habitual sessió de tir en la matinal de dissabte, unes hores abans d’afrontar la segona semifinal davant el San Pablo Burgos (20.30 hores).