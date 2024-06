El Lleida cambia el césped

El Lleida cambiará este verano el césped del Camp d’Esports por uno que resistirá mejor los rigores de la climatología durante la temporada y que, por tanto, permitirá un mayor uso por parte del equipo. Los trabajos está previsto que comiencen a finales de la próxima semana, según fuentes consultadas del club, con el levantamiento del actual césped para a continuación proceder al resembrado. La renovación de la hierba correrá a cargo de la empresa Royalverd, que es la que colocó la actual y se ocupa del mantenimiento, con un coste de unos 40.000 euros que asumirá el club.

El nuevo césped que se colocará en el Camp d’Esports se denomina Bermuda Tahoma 31 y es híbrido, similar al de estadios como el Camp Nou, San Mamés o Montilivi, es decir 97% natural y 3% artificial. Es una superficie de alta tecnología que puede hacer frente a una resistencia de juego que triplica a la de la hierba natural, por lo que podrá ser usado con mayor frecuencia por el primer equipo para entrenar sin que se resienta por ello. Además, un campo de césped híbrido también aguanta mucho mejor una climatología adversa como la de la capital del Segrià, ya que destaca por su resistencia al frío y a la sequía. A día de hoy existen expertos que aseguran que su ahorro de agua respecto a otras variedades puede alcanzar hasta un 70% en el riego una vez se encuentra establecida en el terreno, lo que supone otra ventaja muy a tener en cuenta.El nuevo césped ya podrá ser utilizado desde el primer partido de Liga, pero no así durante la pretemporada para que se asiente tras su resembrado. No obstante, según apuntaron fuentes del club, se estará pendiente de cómo evolucione.De cara a la temporada 2025-26, el Lleida tiene previsto cambiar también el césped del Annex y su sistema de riego.Cabe recordar que Royalverd volvió a hacerse cargo del mantenimiento del césped a principios de esta temporada a requerimiento del Lleida por un precio mensual que no fue revelado. Royalverd dejó de atender el manteniento del Camp d’Esports porque se le debían 677.443 euros, de los que 445.093 respondían a las obras de instalación, cantidad que debía abonar la Paeria pero que estaba bloqueada por la deuda que contrajo el club con Hacienda y Seguridad Social antes de la llegada de Luis Pereira.