Madrid será burdeos: un millar de aficionados del ICG Força Lleida se desplazan a la capital para asistir a la Final Four

Albert Aliaga, presidente del Força Lleida, se confesaba ayer “muy orgulloso y satisfecho” de ver la capacidad de movilización de la afición para animar al equipo en la Final Four que se inicia mañana en Madrid.

El club estima que un millar de seguidores estarán en el Madrid Arena, algunos de los cuales ya se desplazan hoy, para aprovechar el fin de semana. “El hecho de que la sede no se conociera hasta una semana antes no ha ayudado a movilizar a más gente”, explicaba el presidente, quien añade que “en su momento hablaremos de esto para que no vuelva a pasar. Ahora toca centrarnos en la Final Four”.

Desde el club se han vendido unos 700 abonos, mientras que el resto de aficionados han comprado las entradas directamente a través de la venta online de la Española de Baloncesto (FEB).

Hace dos años, en la Final Four que se jugó en Girona, hubo unos 1.200 aficionados leridanas. Aliaga explica la diferencia en que “Girona está más cerca y también es más caro ir a Madrid”.

El presidente afirma, no obstante, que si el equipo llega a la final del domingo, habrá más leridanos. “Bastantes seguidores nos han explicado que no podían ir el sábado, pero sí lo harán si estamos en la final. Calculamos que el domingo puede haber entre 300 y 400 aficionados más”.

La pasión que está despertando el equipo en los seguidores se demuestra también, según Aliaga, en que “hemos vendido todas las camisetas que teníamos. La gente está muy animada. Esta movilización demuestra que la gente está con el proyecto. No es nada fácil movilizar a mil personas hasta Madrid”. Y añade que “el hecho de que más del 70% de los miembros de la peña Nucli Bordeus se desplace a la Final Four, demuestra la pasión que hay por el equipo”.

La citada peña tiene unos 170 miembros, de los que 120 se desplazan hasta Madrid, la gran mayoría en vehículos particulares.

Aliaga ve a la plantilla “supermotivada”, además de “convencidos de que llegan en un bueno momento. Van con toda la ilusión del mundo. San Pablo es quizás el favorito, pero lo vamos a luchar hasta el final”. El hecho de que esta sea la segunda Final Four a la que llega el equipo en tres temporadas supone, para el presidente, “la consolidación del proyecto. La de Girona nos cogió un poco pronto, pero ahora el proyecto es sólido y fuerte y estamos preparados para asumir un ascenso”.

Y añade que “y si no, que estoy convencido de que lo conseguiremos, la próxima temporada lo volveremos a intentar con más fuerza”.

El técnico del San Pablo elogia a los leridanos

El entrenador del San Pablo Burgos, rival del ICG Força Lleida en semifinales, Jota Cuspinera elogió ayer al equipo de Gerard Encuentra, del que dijo que “el Lleida es el equipo que más en forma llega, junto a nosotros. Tienen una confianza muy grande, pero nosotros también. Lobo, Hasbrouck y Krutwig son sus grandes referentes, pero me preocupa el equipo”. Añadió que ellos y Estudiantes “somos los que tenemos más presión”.

El Tizona, primer recién ascendido en una final

El Tizona de Burgos, que se enfrentará con el Estudiantes en la primera semifinal, ya ha hecho historia al ser el primer equipo que se clasifica para la Final Four siendo un recién ascendido. El equipo burgalés jugó pasada temporada en la LEB Plata y, tras ascender, se ha convertido en uno de los equipos revelación de la Liga, con su clasificación para el play off y la Final Four. El actual formato de competición se estrenó en la temporada 2018-2019

El anfitrión subió en 3 de los 4 precedentes

Ser anfitrión da ventaja en la Final Four. Al menos así ha ocurrido en tres de las cuatro ocasiones en que se ha disputado el ascenso en el actual formato. En la primera edición, la 2018-2019, la organizó el Bilbao, que fue quien logró el ascenso a la ACB. En la 2019-20 no hubo por la pandemia. En la 2020-21 el anfitrión fue el Granada, que subió, y en la 2021-2022, el Girona. El año pasado se rompió la racha y San Pablo falló en casa, subiendo el Palencia.

La plantilla sale hoy a las 11.30 y entrenará mañana a las 13.15

La plantilla del ICG Força Lleida hará hoy por la mañana su última sesión de entrenamiento antes de partir hacia Madrid. Al término de la misma, el técnico, Gerard Encuentra, ofrecerá una rueda de prensa previa al partido de semifinales ante el San Pablo de Burgos. El equipo saldrá desde el Barris Nord a las 11.30 y el sábado se entrenará en el escenario del partido, el Madrid Arena, de 13.15 a 14.15, según el horario que le ha adjudicado la Federación Española de Baloncesto (FEB). El duelo de semifinales es el sábado a las 20.30 y antes, a las 17.30, jugarán Estudiantes y Tizona. La final es el domingo a las 18.00.