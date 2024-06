Llesta la 'invasió' lleidatana

Albert Aliaga, president del Força Lleida, es confessava ahir “molt orgullós i satisfet” de veure la capacitat de mobilització de l’afició per animar l’equip a la Final Four que s’inicia demà a Madrid. El club estima que un miler de seguidors seran al Madrid Arena, alguns dels quals ja es desplacen avui, per aprofitar el cap de setmana.

“El fet que la seu no es conegués fins una setmana abans no ha ajudat a mobilitzar més gent”, explicava el president, que afegeix que “en el seu moment parlarem d’això perquè no torni a passar. Ara toca centrar-nos en la Final Four”.Des del club s’han venut uns 700 abonaments, mentre que la resta d’aficionats han comprat les entrades directament a través de la venda online de l’Espanyola de Bàsquet (FEB). Fa dos anys, a la Final Four que es va jugar a Girona, hi va haver uns 1.200 aficionats lleidatanes. Aliaga explica la diferència en el fet que “Girona és més a prop i també és més car anar a Madrid”. El president afirma, no obstant, que si l’equip arriba a la final de diumenge, hi haurà més lleidatans. “Bastants seguidors ens han explicat que no podien anar dissabte, però sí que ho faran si estem a la final. Calculem que diumenge hi pot haver entre 300 i 400 aficionats més”.La passió que està despertant l’equip en els seguidors es demostra també, segons Aliaga, en el fet que “hem venut totes les samarretes que teníem. La gent està molt animada. Aquesta mobilització demostra que la gent està amb el projecte. No és gens fàcil mobilitzar mil persones fins a Madrid”. Afegeix el president que “el fet que més del 70% dels membres de la penya Nucli Bordeus es desplaci a la Final Four demostra la passió que hi ha per l’equip”. L’esmentada penya té uns 170 membres, dels quals 120 es desplacen fins a Madrid, la gran majoria en vehicles particulars.

La segona Final Four en tres anys suposa, per a Aliaga, que “el projecte ja està consolidat”

Aliaga veu a la plantilla “supermotivada”, a més de “convençuts que arriben en un bon moment. Van amb tota la il·lusió del món. El San Pablo és potser el favorit, però el lluitarem fins al final”. El fet que aquesta sigui la segona Final Four a què arriba l’equip en tres temporades suposa, per al president, “la consolidació del projecte. La de Girona ens va agafar una mica aviat, però ara el projecte és sòlid i fort i estem preparats per assumir un ascens”. I afegeix que “i si no, que estic convençut que ho aconseguirem, la pròxima temporada ho tornarem a intentar amb més força”.

El tècnic del San Pablo elogia els lleidatans

L’entrenador del San Pablo Burgos, rival de l’ICG Força Lleida en semifinals, Jota Cuspinera, va elogiar ahir l’equip de Gerard Encuentra, del qual va dir que “el Lleida és l’equip que més en forma arriba, juntament amb nosaltres. Tenen una confiança molt gran, però nosaltres també. Lobo, Hasbrouck i Krutwig són els seus grans referents, però em preocupa l’equip”. Va afegir que ells i l’Estudiantes “som els que tenim més pressió”.

El Tizona, primer acabat d’ascendir en una final

El Tizona de Burgos, que s’enfrontarà amb l’Estudiantes en la primera semifinal, ja ha fet història al ser el primer equip que es classifica per a la Final Four sent un acabat d’ascendir. L’equip burgalès va jugar passada temporada a la LEB Plata i, després d’ascendir, s’ha convertit en un dels equips revelació de la Lliga, amb la seua classificació per al play-off i la Final Four. L’actual format de competició es va estrenar la temporada 2018-2019.

L’amfitrió va pujar en 3 dels 4 precedents

Ser amfitrió dona avantatge en la Final Four. Almenys així ha ocorregut en tres de les quatre ocasions en què s’ha disputat l’ascens en l’actual format. En la primera edició, la 2018-2019, la va organitzar el Bilbao, que va ser qui va aconseguir l’ascens a l’ACB. La 2019-20 no n’hi va haver per la pandèmia. La 2020-21 l’amfitrió va ser el Granada, que va pujar, i la 2021-2022, el Girona. L’any passat es va trencar la ratxa i San Pablo va fallar a casa. Va pujar el Palència.

La plantilla surt avui a les 11.30 i s’entrenarà demà a les 13.15

La plantilla de l’ICG Força Lleida farà avui al matí la seua última sessió d’entrenament abans de partir cap a Madrid. Al final, el tècnic, Gerard Encuentra, oferirà una roda de premsa prèvia al partit de semifinals davant del San Pablo de Burgos. L’equip sortirà des del Barris Nord a les 11.30 hores i dissabte s’entrenarà a l’escenari del matx, el Madrid Arena, de 13.15 a 14.15, segons l’horari que li ha adjudicat la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB).El duel de semifinals és dissabte a les 20.30 i abans, a les 17.30, jugaran Estudiantes i Tizona. La final és diumenge a les 18.00.