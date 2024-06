Cubarsí, descartado en una lista con 4 azulgranas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El azulgrana Pau Cubarsí, el jugador del Girona Aleix García y Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, son los tres descartes que realizó Luis de la Fuente para dar forma a la lista definitiva de 26 jugadores de la selección española para la disputa de la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania en la que, tras el descarte del joven Cubarsí, habrá cuatro jugadores del Barça.

Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri y Fermín López serán los representantes azulgranas en la cita europea, en la que el equipo con más representantes será la Real Sociedad, con cinco. Además de Lamine Yamal, el resto de futbolistas catalanes en la lista serán David Raya (Arsanal), Marc Cucurella (Chelsea) y Dani Olmo (Leipzig).Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció ayer que tenía “muy claro” el grupo de los 26 elegidos para la disputa de la Eurocopa. “Tenía la idea antes de venir, la estructura de la convocatoria de 26 por posiciones, alternativas y escenarios diferentes. Siempre estás abierto a hacer un cambio de decisión por una sensación que no se ha producido porque lo tenía muy claro”, reconoció en rueda de prensa el técnico, que agradeció la profesionalidad a los tres jugadores descartados.En el caso de Cubarsí, que se disputaba la plaza de central con Vivian, su ausencia en la Eurocopa hace esperar que sea incluido en la lista de los Juegos Olímpicos de París que se jugarán pocas semanas después.Desde el entorno del jugador explican que la decisión del seleccionador busca no sobrecargar al jugador con dos competiciones, como ya pasó en 2021 con Pedri. Sin embargo, el seleccionador negó que esta sea la causa de su ausencia.El conjunto español disputará hoy (21.30) su último amistoso antes de debutar en la Eurocopa. Lo hará en el estadio mallorquín de Son Moix, ante Irlanda del Norte. El seleccionador podrá contar con los madridistas Nacho, Carvajal y Joselu, además de Laporte, que no estuvieron en el amistoso del miércoles ante Andorra porque aún no estaban concentrados con el grupo.

Mariona Caldentey se despide del Barça “por la puerta grande”

Mariona Caldentey aseguró ayer que se va de un Barcelona que es el club de su vida “por la puerta grande” y con la sensación de haber sido importante en la consecución del ‘póker’ de títulos de esta temporada, siendo además la quinta máxima goleadora histórica del equipo y siendo, con 25 títulos, la cuarta jugadora con más títulos, pero cree que es momento de afrontar “nuevos retos”. “Irse del Barça por voluntad propia siempre es difícil, porque sabemos lo que representa este escudo y la historia que tiene”, manifestó la balear en su rueda de prensa de despedida, en la que estuvo acompañada por casi todas sus compañeras. Además, no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre, ya fallecido, quien le inculcó “querer estos colores de pequeña”.