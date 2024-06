“Nos queda para el recuerdo”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, era un hombre feliz después del partido ya que el ascenso a la Liga ACB es la culminación de meses de trabajo de una plantilla que pasará a la historia por su éxito deportivo, pero también por el buen ambiente del que se ha rodeado. “Han hecho un trabajo excepcional porque son una piña y se lo pasan muy bien jugando juntos. Han estado a un nivel muy alto, muy concentrados, con las ideas muy claras y se merecen todo lo bueno que les pueda pasar en el mundo del baloncesto y seguro que esto lo van a recordar el resto de sus vidas”. Antes de contestar a las opciones que tenía el ICG Força Lleida de lograr el ascenso, los jugadores ducharon con agua a Encuentra, que pudo responder después. “Creo que hemos hecho todos muy buen trabajo a lo largo de la temporada en lo que se refiere a la preparación de los partidos. Sabíamos que tendríamos nuestras posibilidades, hemos estudiado muy bien a los rivales y los jugadores lo han ejecutado a la perfección. Al final puedes plantear muchas cosas, imaginarte otras, pero los que juegan y meten canastas son ellos. Y lo han hecho a un nivel que ha dejado en shock al Estudiantes”. Sobre las claves, Encuentra señaló que “veníamos haciendo muy buen baloncesto y, como he dicho, nos lo pasamos muy bien jugando juntos. Cuando juntas todo esto pues se traslada a la pista. Junto con la afición, son la clave de este ascenso”. Sobre si es el hombre de moda en los banquillos del baloncesto estatal, el leridano dijo que “ahora mismo me siento muy feliz, porque hemos hecho muy buen trabajo en el club. Si hubiéramos dicho en agosto que íbamos a ascender, nos habrían encerrado en un manicomio. Lo único que intento es trabajar lo mejor que sé pero, como dhe dicho, al final la clave son los jugadores. La química ha sido muy buena y hemos creído en lo que hacíamos. Les veías entrenar estos días y no querían perder ni entre ellos. Es una gozada”. Finalmente, sobre el papel de ‘tapado’ de la Final Four, Encuentra dijo que “no lo hemos pensado. Hicimos nuestro baloncesto y no nos importaba lo que pensaran de nosotros. Esto es también parte del éxito”. Cuando fue preguntado sobre su futuro y los cantos de sirena del Manresa, Encuentra dijo que el año que viene estará “en Lleida, disfrutando de la Liga ACB”.

Por su parte, el presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, dijo que “hemos hecho historia. Parecía que éramos los invitados de piedra, que nos iba a ganar el San Pablo en semifinales y después el Estudiantes nos iba a pasar por encima. Pero cuando Lleida está unida puede con todo. No hay palabras para describir lo que sentimos todos, los que están en la grada y los que han estado en el Barris Nord. ¡Gracias por estar con nosotros”! También añadió que “la hemos hecho muy grande. Ahora vamos a celebrarlo a lo grande con toda la ciudad porque los que somos de baloncesto de toda la vida sabemos lo que esto significa. No os preocupéis, que haremos un proyecto interesante en la Liga ACB. Vamos a intentar celebrarlo el martes con toda la ciudad y la semana que viene nos pondremos manos a la obra para comenzar a planificar todo lo que nos toca”.