Los jugadores del Mollerussa explotan y denuncian que el club les debe tres nóminas

“Siempre decía que Mollerussa era un sitio idílico, que era un cuento de hadas, pero en pocos días se ha convertido en una película de terror”. Jordi Cortés, entrenador del CFJ Mollerussa, el técnico que ascendió al equipo a Tercera RFEF y ha conseguido mantener la categoría, mostraba ayer su decepción, no ya por la deuda económica que mantiene el club (tres nóminas y primas), sino por la falta de transparencia.

Es la misma idea que transmitió el capitán, Xavier Puiggròs “Putxi”, portavoz de la plantilla durante la rueda de prensa en la que expresaron su preocupación y malestar por la situación. “Soy de la casa, llevo 25 años aquí, llevo el escudo en el pecho y me sabe muy mal haber tenido que llegar a esta situación”, explicó, en una comparecencia ante los medios que se desarrolló en el bar porque, según explicó Cortés, “nos han cambiado la cerradura de la sala de prensa, que es donde queríamos hacerla.

Hasta el 30 de junio tenemos contrato, somos jugadores del Mollerussa y tenemos derecho a hacerlo aquí”, expresó.

La plantilla inició el acto leyendo un amplio comunicado en el que destacaban que habían dejado “en segundo término el aspecto económico” para centrarse “en el deportivo” y “conseguir una permanencia histórica para el fútbol leridano. Ha sido un camino largo, pero lo hemos conseguido”.

Recuerdan que “hemos estado compitiendo” a pesar de ir acumulando “importantes retrasos en los cobros” y, sobre la responsabilidad de la actual junta, que preside Josep Gené, inciden en que él es “es el único que no estaba en la junta anterior”, lo que lleva a Cortés a pensar que “a nosotros el dinero no nos lo debe la anterior junta ni la actual, nos lo debe el CFJ Mollerussa”.

En la nota denuncian “el silencio, la falta de información y de transparencia y las mentiras que, a raíz del cambio de presidencia, se han producido contra nosotros”. En ello incluyen el hecho de que “nos hemos enterado por terceros que el club tiene presuntamente un nuevo director deportivo que está hablando con jugadores y entrenadores futuribles para la próxima temporada”, lo que consideran “una falta de respeto”.

Cortés denuncia también, en declaraciones a SEGRE, “el intento por parte de la junta de dividir a la plantilla. Han pagado a los que tienen ficha profesional y al resto no”. Recuerda también que nada hacía sospechar que se pudiera llegar a esta situación. “Se acumuló un retraso porque no nos pagaron diciembre, enero y febrero, pero en marzo lo cobramos todo. Pero ya no hemos vuelto a cobrar nada más”. No solo denuncian “la mala gestión del club en el aspecto económico, sino también en el área de comunicación” porque “hacer públicas informaciones, desinformaciones, comunicados y contracomunicados, que se contradicen, en menos de cinco minutos es un síntoma de falta de rumbo y de dirección”.

Su escrito acaba pidiendo “a las instituciones y patrocinadores que no dejen de dar apoyo al proyecto” y en la larga lista de agravios lamentan que no ha sido hasta conocer la convocatoria de la rueda de prensa de ayer que “nos convocaron a una reunión el miércoles –hoy– a las 19.00”.

También agradecen el apoyo recibido por parte de la afición y lamentan que “nos enteramos por la prensa que el anterior presidente –Jaume Vallverdú– había dimitido”.El capitán, Xavier Puiggròs denunció que “no hemos sabido la situación del club hasta el final” recordando la profesionalidad de una plantilla a la que “nos gusta el fútbol. Hubiéramos jugado gratis. No esperábamos retrasos ni falta de comunicación”, subrayó.

Insistió, no obstante, en la apuesta por el diálogo y añadió que “si nos hubieran explicado los problemas, habríamos sido flexibles”. “El 30 de junio está cada vez más cerca y los afiliados a AFE o ya han denunciado o lo harán y si no pagan el castigo es la pérdida de categoría”, recordó Cortés.